Godoy Cruz perdió ante Ciudad de Bolívar por 3 a 1

Guillermo Sánchez anotó dos de los tres goles de Ciudad de Bolívar y el otro fue de Francisco Larregui. Axel Rodríguez convirtió de cabeza para El Tomba.

El Tomba con una gran trabajo ofensivo de Martín Pino derrota a la Academia cordobesa por 2 a 0, en el Feliciano Gambarte.

Godoy Cruz retornó a la competencia con una misión clara: empezar a cambiar la historia fuera de Mendoza. En uno de los partidos correspondientes a la fecha 19°, la Zona "A", del Torneo de primera nacional, Ciudad de Bolívar venció al Tomba por 3 a 1.

Por la fecha decimo novena del torneo de la Primera Nacional y por la Zona "A", Godoy Cruz viajó hasta la ciudad de Bolivar para enfrentarse al mediatico conjunto bonaerense. primera ronda de partidos de la segunda rueda del principal certamen de ascenso del pais.

El Tomba jugó un gran primer tiempo y estuvo dos veces en ventaja, pero no pudo sostenerla ante el Gallito y terminó con un empate con sabor amargo. PrensaGC Necesita recuperar terreno perdido Además de la urgencia por sumar, Godoy Cruz también necesita escalar posiciones, ya que por el momento se encuentra fuera de los puestos de Reducido y cada punto comienza a ser determinante en la pelea por el ascenso.

El entrenador del Tomba no ocultó su satisfacción por el triunfo y el rendimiento de sus dirigidos. PrensaGodoy Cruz Nuevas incorporaciones En paralelo, el plantel incorporó movimientos en este tramo de la temporada. Regresó Diego Viera tras su paso por Libertad de Paraguay, mientras que también se sumó el mediocampista Benjamín Schamine, proveniente de O’Higgins de Chile.

En el breve receso, el Tomba se quedó sin dos referentes, Matías Ramírez y Tomás “Toto” Pozzo.