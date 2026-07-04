4 de julio de 2026 - 16:08

Godoy Cruz perdió ante Ciudad de Bolívar por 3 a 1

Guillermo Sánchez anotó dos de los tres goles de Ciudad de Bolívar y el otro fue de Francisco Larregui. Axel Rodríguez convirtió de cabeza para El Tomba.

El Tomba con una gran trabajo ofensivo de Martín Pino derrota a la Academia cordobesa por 2 a 0, en el Feliciano Gambarte.

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Prensa Godoy Cruz
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Por la fecha decimo novena del torneo de la Primera Nacional y por la Zona "A", Godoy Cruz viajó hasta la ciudad de Bolivar para enfrentarse al mediatico conjunto bonaerense. primera ronda de partidos de la segunda rueda del principal certamen de ascenso del pais.

El Tomba jugó un gran primer tiempo y estuvo dos veces en ventaja, pero no pudo sostenerla ante el Gallito y terminó con un empate con sabor amargo.

El Tomba jugó un gran primer tiempo y estuvo dos veces en ventaja, pero no pudo sostenerla ante el Gallito y terminó con un empate con sabor amargo.

Necesita recuperar terreno perdido

Además de la urgencia por sumar, Godoy Cruz también necesita escalar posiciones, ya que por el momento se encuentra fuera de los puestos de Reducido y cada punto comienza a ser determinante en la pelea por el ascenso.

El entrenador del Tomba no ocultó su satisfacción por el triunfo y el rendimiento de sus dirigidos.

El entrenador del Tomba no ocultó su satisfacción por el triunfo y el rendimiento de sus dirigidos.

Nuevas incorporaciones

En paralelo, el plantel incorporó movimientos en este tramo de la temporada. Regresó Diego Viera tras su paso por Libertad de Paraguay, mientras que también se sumó el mediocampista Benjamín Schamine, proveniente de O’Higgins de Chile.

En el breve receso, el Tomba se quedó sin dos referentes, Matías Ramírez y Tomás “Toto” Pozzo.

Las Probables formaciones de Bolívar y Godoy Cruz

Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Federico Peralta; Nahuel Yeri, Alex Díaz, Arnaldo González, Maximiliano Gutiérrez; Facundo Mucignat y Jonatan Maciel.

Las Probables formaciones de Bolívar y Godoy Cruz

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Tomás Rossi o Nahuel Brunet, Juan Morán; Brian Orosco, Juan Andrada, Vicente Poggi, Misael Sosa; Nahuel Ulariaga y Martín Pino.

Estadio: Municipal Eva Perón.

Árbitro: Javier Delbarba.

Hora: 16 hs

TV: LPF Play.

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