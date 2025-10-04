4 de octubre de 2025 - 14:43

Godoy Cruz busca una victoria clave ante Independiente: hora, TV, formaciones

Godoy Cruz juega en casa ante Independiente de Avellaneda, buscando cortar la mala racha actuando en Mendoza. Será este domingo, por la Liga Profesional.

Godoy Cruz recibe en su estadio a Independiente

Foto:

@ClubGodoyCruz
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Además, el equipo de Walter Ribonetto también anhela quedarse con los tres puntos para comenzar a despegarse de la lucha por la permanencia. En un fin de semana que arrancó con la inesperada noticia del triunfo de Aldosivi, que se puso a cuatro puntos del Expreso, la presión creció.

Godoy Cruz vs Instituto de Córdoba
El Tomba busca su primera victoria en el Gambarte frente a la Gloria.

Por eso, el de este domingo parece la tarde marcada para obtener esa victoria en Mendoza por el plano local, que se ha postergado desde aquella lejana tarde de abril ante Atlético Tucumán, cuando el retorno a casa todavía era una ilusión.

Desde lo futbolístico, el entrenador tendrá el regreso de Mateo Mendoza, y seguirá extrañando a Santino Andino, que está con la Selección Sub 20 en el Mundial de Chile. Por ese motivo, se espera la titularidad de Altamira para acompañar a Barrea.

Lo positivo para el Bodeguero es que su contricante de turno tampoco anda bien. Independiente de Avellaneda acumula 12 presentaciones sin ganar, incluyendo aquella fatídica noche ante la U de Chile que terminó con suspensión y eliminación de la Copa Sudamericana.

Racing - Independiente de Avellaneda, por Liga Profesional
Es cierto que viene de sacar una igualdad en el clásico ante Racing, pero no puede dejar de destacarse que no se impone fuera de casa desde mayo, cuando venció en La Bombonera a Boca Juniors. Parece el rival perfecto para envalentonarse.

El Rojo tendrá la sensible baja del segundo marcador central mendocino Nicolás Freire, que sufrió una lesión que lo marginará durante varias semanas. En su lugar, ingresaría el exRiver Franco Paredes. El resto podría ser el mismo equipo que igualó ante la Academia.

Probables formaciones de Godoy Cruz - Independiente de Avellaneda:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Juan Escobar, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Andrés Meli; Nicolás Fernández, Guillermo Fernández, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Daniel Barrea, Bastián Yáñez. DT: Walter Ribonetto.

Independiente de Avellaneda: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Luciano Cabral, Matías Abaldo, Felipe Loyola, Rodrigo Fernández, Santiago Montiel; Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.

Datos del partido:

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Andrés Gareano

Hora: 14.30

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

