Gimnasia y Esgrima visita a Chacarita con la final como objetivo: hora, TV, formaciones

Gimnasia y Esgrima afronta el partido más importante de la temporada, ante Chacarita en Buenos Aires por la Primera Nacional.

Después de mucho trabajo, Gimnasia y Esgrima finalmente está delante del partido que puede depositarlo definitivamente en el lugar por el cual lucha desde que comenzó la temporada: la final por el ascenso en la Primera Nacional. No será fácil, debido a que tendrá que salir indemne ante Chacarita Juniors para conseguirlo.

El Lobo sabe que prácticamente depende de sí mismo para conseguir ese único boleto que reparte el Grupo B para disputar el duelo único por subir a la máxima categoría. También tiene en claro que nivel deportivo y convencimiento le sobran para ir a buscarlo.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza - San Telmo Ferreyra y otro gol importante para Gimnasia y Esgrima Prensa GyE La merecida victoria por 2 a 0 ante San Telmo en el Víctor Legrotaglie, en simultáneo con la derrota de Estudiantes de Río Cuarto frente a Chaco For Ever, elevó la ilusión Blanquinegra y también la importancia del partido que disputará ante el Funebrero.

La cuenta es sencilla: el equipo de Ariel Broggi asegurará el primer puesto de su zona en caso de obtener un triunfo, y que Estudiantes de Río Cuarto empate o pierda contra Almirante Brown este mismo domingo desde las 19 horas.

Desde lo futbolístico, el entrenador no modificará el esquema que viene dándole resultados positivos, y apostará a la continuidad de la formación que venció la última fecha en casa.