27 de septiembre de 2025 - 19:21

Gimnasia y Esgrima visita a Chacarita con la final como objetivo: hora, TV, formaciones

Gimnasia y Esgrima afronta el partido más importante de la temporada, ante Chacarita en Buenos Aires por la Primera Nacional.

Gimnasia y Esgrima va por la final del ascenso

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Después de mucho trabajo, Gimnasia y Esgrima finalmente está delante del partido que puede depositarlo definitivamente en el lugar por el cual lucha desde que comenzó la temporada: la final por el ascenso en la Primera Nacional. No será fácil, debido a que tendrá que salir indemne ante Chacarita Juniors para conseguirlo.

Ferreyra y otro gol importante para Gimnasia y Esgrima

¡Acá está el Lobo! Gimnasia y Esgrima ganó y recuperó la punta a dos fechas del final

Por Emanuel Cenci
La última vez que se cruzaron Independiente y Huracán fue en febrero del año pasado, por la Copa de la Liga, donde se impusieron los Azules 2 a 0. 

Liga Profesional: Independiente Rivadavia recibe a Huracán en el parque: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes
Gimnasia y Esgrima de Mendoza - San Telmo
Ferreyra y otro gol importante para Gimnasia y Esgrima

La merecida victoria por 2 a 0 ante San Telmo en el Víctor Legrotaglie, en simultáneo con la derrota de Estudiantes de Río Cuarto frente a Chaco For Ever, elevó la ilusión Blanquinegra y también la importancia del partido que disputará ante el Funebrero.

La cuenta es sencilla: el equipo de Ariel Broggi asegurará el primer puesto de su zona en caso de obtener un triunfo, y que Estudiantes de Río Cuarto empate o pierda contra Almirante Brown este mismo domingo desde las 19 horas.

Desde lo futbolístico, el entrenador no modificará el esquema que viene dándole resultados positivos, y apostará a la continuidad de la formación que venció la última fecha en casa.

Enfrente está Chacarita, de capa caída en el presente torneo. A tal punto está en crisis, que acumula ocho encuentros consecutivos sin conocer la victoria. No gana desde finales de julio, cuando superó de visitante a Deportivo Morón.

Probables formaciones de Chacarita Juniors - Gimnasia y Esgrima:

Chacarita: Juan Strumia; Juan González, Gonzalo Errecalde, Federico Andueza, Agustín Quiroga; Ricardo Blanco, Federico Bravo; Matías Rodríguez, Víctor Figueroa, Agustín Araujo; Santiago Apa. DT: Carlos Mayor.

Gimnasia: César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Fermín Antonini, Matías Recalde, Facundo Lencioni; Luciano Cingolani, Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Datos del partido:

Estadio: Chacarita Juniors.

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Hora: 15.15

TV: TyC Sports, TyC Sports Play

Minuto a minuto y estadísticas:

