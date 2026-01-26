Gimnasia y Esgrima recibe a San Lorenzo en su debut como local en Primera: hora, TV y formaciones

San Lorenzo buscará recuperarse de la derrota en el debut ante Lanús cuando visite a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que jugará por primera vez en su estadio tras regresar a la máxima categoría del fútbol argentino.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a San Lorenzo por la segunda fecha del Torneo Apertura.

San Lorenzo visitará este martes a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, en un encuentro en el que intentará recuperarse de la derrota 3-2 que sufrió como local ante Lanús y conseguir su primera victoria en el certamen.

El partido se disputará desde las 20 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en un encuentro especial por el estreno del equipo mendocino como local tras su regreso a la máxima categoría. El árbitro será Ariel Penel, con asistencia en el VAR de Juan Pablo Loustau, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

image San Lorenzo llega al partido con el objetivo de enderezar el rumbo luego del paso en falso en su debut, cuando cayó ante Lanús. El entrenador Damián Ayude destacó aspectos positivos del arranque del torneo: “El doblete de Alexis Cuello fue importante y es una buena señal que jugadores como Jhohan Romaña y Cuello sigan en el plantel pese a los sondeos de River y Boca”, señaló.

El conjunto cuyano, dirigido por Ariel Broggi, llega con el ánimo en alza tras su regreso a Primera División luego de 42 años, con un triunfo 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero, gracias al gol de Valentino Simoni, delantero que llegó a préstamo desde Boca. Broggi subrayó la importancia de consolidar al equipo en su regreso a la elite: “Nuestro objetivo es mantenernos en Primera y hacernos fuertes en casa será clave para sumar puntos”, indicó.

Valentino Simoni Sin chances en Boca, Simoni llegó a Gimnasia y ya empieza a pagar su confianza con goles. PrensaGyE En la previa del partido, San Lorenzo recibió noticias alentadoras: Mauricio Cardillo, Gregorio Rodríguez y Mathias De Ritis se entrenaron por primera vez a la par del grupo y podrían estar disponibles si el cuerpo técnico lo considera. Además, la dirigencia del club avanzó con el levantamiento total de las inhibiciones: los pagos y acuerdos se completaron, y solo resta la actualización final en el sistema de FIFA para que los futbolistas queden habilitados oficialmente.