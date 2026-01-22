Gimnasia suma a Ulises Sánchez en la previa de su regreso a Primera

En la antesala de su estreno en la Liga Profesional y en medio del histórico regreso a la Primera División después de casi 42 años, Gimnasia y Esgrima continúa reforzando su plantel para la temporada 2026. En las últimas horas, el club cerró la incorporación de Ulises Sánchez, extremo derecho que llega a préstamo desde Belgrano de Córdoba por el plazo de un año.
En el Madre de Ciudades, el Lobo vuelve a Primera División
El arribo del futbolista cordobés se inscribe dentro de la búsqueda de alternativas ofensivas para el nuevo ciclo mensana, con la intención de potenciar el juego por las bandas y sumar variantes en ataque. En ese sentido, el entrenador Ariel Broggi fue claro al referirse al mercado de pases: “La idea es sumar cuatro o cinco jugadores más, sobre todo en la zona ofensiva”, afirmó antes de emprender viaje a Santiago del Estero, donde esta noche, desde las 22.15 y en el estadio Madre de Ciudades, el Lobo enfrentará a Central Córdoba en su debut.
Un extremo en busca de protagonismo
Sánchez (de 27 años) nació en Río Segundo, Córdoba, inició su carrera profesional en 2019 y tuvo a Belgrano como principal escenario de su desarrollo futbolístico. A lo largo de su trayectoria se destacó por su potencia física, velocidad y capacidad para encarar en el uno contra uno, además de ofrecer flexibilidad táctica para jugar por ambos costados o como volante ofensivo.
Sánchez llega para aportar su experiencia
Su paso por el conjunto cordobés estuvo marcado por etapas de mayor continuidad y otras de menor protagonismo, condicionadas tanto por lesiones como por la competencia interna. En ese contexto, el cambio de aire aparece como una oportunidad para reencontrarse con su mejor versión y ganar regularidad.
La incorporación de Sánchez se da mientras el cuerpo técnico continúa evaluando y dando forma al plantel que afrontará el desafío de mantenerse competitivo a lo largo del campeonato. Con el foco puesto en elevar la intensidad y ampliar los recursos ofensivos, el extremo se perfila como una pieza que puede aportar desequilibrio, dinámica y experiencia en el frente de ataque del Lobo.