Enzo Pérez explotó de bronca en su primer partido con Argentinos Juniors: una derrota dolorosa

El mendocino Enzo Pérez debutó con la camiseta del "Bicho" en la caída por penales ante Midland por Copa Argentina.

El enojo de Enzo Pérez y una botella que se cruzó en su camino.

En el amanecer de la Copa Argentina ya se dio el primer batacazo. Argentinos Juniors se midió ante Midland en el debut del experimentado Enzo Pérez y quedó eliminado desde el punto de penal tras el 1 a 1 parcial en los 90 minutos.

Enzo Pérez que salió de River en el último mercado de pases tras quedar con el pase en su poder, llegó a Argentinos Juniors para aportar su experiencia en un año que tendrá varias competencias, entre ellas la Copa Libertadores. El mendocino se entrenó en los últimos días en su nuevo club y ya tuvo su estreno.

image La bronca de Enzo Pérez cuando tuvo que abandonar el campo de juego A los 5 minutos del segundo tiempo, Argentinos Juniors le ganaba a Midland por 1 a 0 y Nicolás Diez decidió sacar a Enzo Pérez, en su lugar ingresó Francis Mac Allister. El mendocino abandonó la cancha con un claro malestar, pateó una botella y se sentó en el banco de suplentes. Cabe destacar que un minuto más tarde llegó en tanto del empate del "Funebrero".

En principio, Enzo Pérez habría salido por precaución, Nicolás Diez no quiere exigirlo físicamente ya que se vienen muchos partidos por delante. Los de La Paternal se estrenarán el domingo en el Torneo Apertura ante Sarmiento en condición de local, mientras que el jueves 29 visitará a Estudiantes de Río Cuarto por la segunda jornada.

El mediocampista, quien realizó su debut en Argentinos ante Midland por #CopaArgentinaEnTyCSports, fue sustituido por Francis Mac Allister. En la llegada al banco de suplentes, pateó una botella. En principio, sería por precaución. pic.twitter.com/b0BsHKKXWO — TyC Sports (@TyCSports) January 22, 2026 Más allá del enojo puntual, el cuerpo técnico de Argentinos Juniors le bajó el tono a la situación y remarcó que la salida de Enzo Pérez respondió exclusivamente a una decisión preventiva. La intención es llevarlo de a poco, dosificando cargas tras su llegada al club, con la mirada puesta en una temporada extensa y con varios frentes de competencia por delante.