22 de enero de 2026 - 10:29

Enzo Pérez explotó de bronca en su primer partido con Argentinos Juniors: una derrota dolorosa

El mendocino Enzo Pérez debutó con la camiseta del "Bicho" en la caída por penales ante Midland por Copa Argentina.

El enojo de Enzo Pérez y una botella que se cruzó en su camino.

El enojo de Enzo Pérez y una botella que se cruzó en su camino.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En el amanecer de la Copa Argentina ya se dio el primer batacazo. Argentinos Juniors se midió ante Midland en el debut del experimentado Enzo Pérez y quedó eliminado desde el punto de penal tras el 1 a 1 parcial en los 90 minutos.

Leé además

el inter va con todo por dibu martinez: reuniones, contrato y el apoyo clave de lautaro

El Inter va con todo por Dibu Martínez: reuniones, contrato y el apoyo clave de Lautaro

Por Redacción Deportes
Dura derrota de Sebastián Báez y despedida del Australian Open.

Sebastián Báez cayó ante Luciano Darderi y se despidió del Australian Open

Por Redacción Deportes

Enzo Pérez que salió de River en el último mercado de pases tras quedar con el pase en su poder, llegó a Argentinos Juniors para aportar su experiencia en un año que tendrá varias competencias, entre ellas la Copa Libertadores. El mendocino se entrenó en los últimos días en su nuevo club y ya tuvo su estreno.

image

La bronca de Enzo Pérez cuando tuvo que abandonar el campo de juego

A los 5 minutos del segundo tiempo, Argentinos Juniors le ganaba a Midland por 1 a 0 y Nicolás Diez decidió sacar a Enzo Pérez, en su lugar ingresó Francis Mac Allister. El mendocino abandonó la cancha con un claro malestar, pateó una botella y se sentó en el banco de suplentes. Cabe destacar que un minuto más tarde llegó en tanto del empate del "Funebrero".

En principio, Enzo Pérez habría salido por precaución, Nicolás Diez no quiere exigirlo físicamente ya que se vienen muchos partidos por delante. Los de La Paternal se estrenarán el domingo en el Torneo Apertura ante Sarmiento en condición de local, mientras que el jueves 29 visitará a Estudiantes de Río Cuarto por la segunda jornada.

Embed

Más allá del enojo puntual, el cuerpo técnico de Argentinos Juniors le bajó el tono a la situación y remarcó que la salida de Enzo Pérez respondió exclusivamente a una decisión preventiva. La intención es llevarlo de a poco, dosificando cargas tras su llegada al club, con la mirada puesta en una temporada extensa y con varios frentes de competencia por delante.

Para el mediocampista, el episodio quedará rápidamente atrás y servirá como punto de partida para su nuevo ciclo en La Paternal. Con su liderazgo y experiencia, Pérez buscará consolidarse como una pieza clave en el mediocampo del "Bicho", que intentará reponerse del golpe en la Copa Argentina y enfocarse en los objetivos del torneo local y la Libertadores.

image
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Todo acordado de palabra entre el delantero paraguayo y Boca.

Boca apretó el acelerador a último momento y ya tiene su primer refuerzo

Por Redacción Deportes
Omar Sperdutti (centro), presidente de la Liga Mendocina

Denuncian un presunto desvío millonario de fondos en la Liga Mendocina de Fútbol

Por Redacción Deportes
Riquelme. El Tomba sumó un importante goleador de cara a su debut en el torneo de Primera Nacional. 

Godoy Cruz suma un goleador paraguayo de cara a la Primera Nacional

Por Redacción Deportes
El entrenador de Gimnasia se mostró calmo y con muchas convicciones de cara al debut y regreso del equipo Mensana a Primera División.

Ariel Broggi, tranquilo y confiado, rumbo al debut de Gimnasia y Esgrima

Por Sergio Faria