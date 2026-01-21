21 de enero de 2026 - 15:57

A pocos días de su debut, Gimnasia y Esgrima cerró a un extremo

El Lobo sumó a otro futbolista pensando en el comienzo de la Liga Profesional, que será este jueves.

image
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Gimnasia y Esgrima cuenta las horas previas a su debut en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, pero no se retira del mercado de pases. Por el contrario, este miércoles sumó a un delantero más a sus filas pensando en los desafíos de este año.

Leé además

Deportivo Maipú ganó en un amistoso ante la reserva Mensana

Nuevo amistoso para Deportivo Maipú, que se prepara para dar pelea

Por Emanuel Cenci
Central Córdoba de Santiago del Estero vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza regresa a Primera División y visita a Central Córdoba: Hora, TV y formaciones

Por Redacción Deportes

Blas Armoa, nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima:

Embed

El nuevo jugador Mensana es Blas Esteban Armoa, extremo paraguayo de 25 años que viene de defender la camiseta de Tigre durante 2025. Como futbolista del Matador de Victoria sumó 117 partidos a lo largo de sus 3 años de estadía en el club. Además, convirtió 17 goles y acumuló 6 asistencias en ese período.

Previamente había jugado en Juárez de México en la temporada 2021/22, participando de 16 partidos oficiales con dicha institución. En su paso por el fútbol Azteca no pudo convertir tantos, y sumó 1 asistencia. Su debut como profesional fue en Sportivo Luqueño, donde realizó sus inferiores. Allí disputó 88 encuentros, marcó 15 goles y 4 asistencias.

Luego de firmar su vínculo contractual con el Blanquinegro, Armoa posó para las redes sociales con la camiseta puesta dentro del estadio Víctor Legrotaglie, para después ponerse a disposición del entrenador Ariel Broggi pensando en el arranque de la Liga Profesional. Todavía no se sabe si el adiestrador lo tendrá en cuenta para el debut ante Central Córdoba, o si lo hará esperar a la segunda jornada hasta que conozca a sus compañeros y tome más ritmo futbolístico.

Juan Pablo Álvarez
Con la llegada de "Yaya" &Aacute;lvarez y Armoa, el Lobo suma doce refuerzos para esta temporada.

Con la llegada de "Yaya" Álvarez y Armoa, el Lobo suma doce refuerzos para esta temporada.

Con la incorporación de Armoa, Gimnasia y Esgrima alcanzó la cifra de 12 refuerzos para su plantel superior: el arquero Santiago Roggero; los defensores Luciano Paredes, Juan José Franco y Ezequiel Muñoz; los volantes Esteban Fernández, Nicolás Linares, Tomás Ortiz, Julián Ceballos, Juan Pablo Álvarez; y los delanteros Valentino Simoni, Santiago Rodríguez, y Blas Armoa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

San Lorenzo quiere jugar con visitantes ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

¿San Lorenzo se queda sin público en Mendoza? La emotiva razón que tendría Gimnasia para negar los visitantes

Por Redacción Deportes
El conjunto del Parque realizó su penúltima práctica en el estadio Víctor Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima vuelve a Primera con un debut histórico y lleno de expectativas

Por Sergio Faria
Con la llegada de Yaya Álvarez, el Lobo suma once refuerzos para esta temporada.

Gimnasia y Esgrima: el Lobo incorporó a un experimentado volante

Por Sergio Faria
El Lobo se prepara para el comienzo de la Liga Profesional

Gimnasia y Esgrima cerró su estadía en Buenos Aires con un amistoso ante Tigre

Por Redacción Deportes