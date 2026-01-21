A pocos días de su debut, Gimnasia y Esgrima cerró a un extremo

El Lobo sumó a otro futbolista pensando en el comienzo de la Liga Profesional, que será este jueves.

Gimnasia y Esgrima cuenta las horas previas a su debut en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, pero no se retira del mercado de pases. Por el contrario, este miércoles sumó a un delantero más a sus filas pensando en los desafíos de este año.

Blas Armoa, nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima: Embed



#IncoporaciónBlas Esteban Armoa es nuevo refuerzo de Gimnasia.



El extremo izquierdo llega desde Tigre. Tiene 25 años, es paraguayo y surgió de Sportivo Luqueño. También jugó en F.C. Juárez de México.



¡Éxitos con la Blanquinegra! pic.twitter.com/h9Cn6t4GGv — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) January 21, 2026 El nuevo jugador Mensana es Blas Esteban Armoa, extremo paraguayo de 25 años que viene de defender la camiseta de Tigre durante 2025. Como futbolista del Matador de Victoria sumó 117 partidos a lo largo de sus 3 años de estadía en el club. Además, convirtió 17 goles y acumuló 6 asistencias en ese período.

Previamente había jugado en Juárez de México en la temporada 2021/22, participando de 16 partidos oficiales con dicha institución. En su paso por el fútbol Azteca no pudo convertir tantos, y sumó 1 asistencia. Su debut como profesional fue en Sportivo Luqueño, donde realizó sus inferiores. Allí disputó 88 encuentros, marcó 15 goles y 4 asistencias.

Luego de firmar su vínculo contractual con el Blanquinegro, Armoa posó para las redes sociales con la camiseta puesta dentro del estadio Víctor Legrotaglie, para después ponerse a disposición del entrenador Ariel Broggi pensando en el arranque de la Liga Profesional. Todavía no se sabe si el adiestrador lo tendrá en cuenta para el debut ante Central Córdoba, o si lo hará esperar a la segunda jornada hasta que conozca a sus compañeros y tome más ritmo futbolístico.