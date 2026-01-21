Gimnasia y Esgrima de Mendoza regresa a Primera División y visita a Central Córdoba: Hora, TV y formaciones

El Ferroviario será local ante el Lobo mendocino en Santiago del Estero, en el partido que marcará el debut de ambos en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Gimnasia regresa a Primera División luego de 42 años.

Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima de Mendoza se enfrentarán este jueves por la primera fecha del Torneo Apertura, en un partido que combina expectativas deportivas y un fuerte componente histórico. El encuentro se disputará en el estadio Único Madre de Ciudades, iniciando un nuevo recorrido en la temporada 2026 de la Liga Profesional.

Para el conjunto santiagueño, el debut representa una nueva oportunidad de consolidarse en la máxima categoría, mientras que para el equipo mendocino será un día especial: su estreno absoluto en la Primera División del fútbol argentino.

Gimnasia y Esgrima El conjunto del Parque realizó su penúltima práctica en el estadio Víctor Legrotaglie. Gentileza Central Córdoba busca hacerse fuerte como local El equipo dirigido por el cuerpo técnico del Ferroviario afronta el inicio del Apertura con la premisa de sostener la regularidad que le permitió mantenerse en la élite en las últimas temporadas. El debut en casa aparece como un punto clave para comenzar a sumar desde el arranque y afirmarse en la tabla anual.

Central Córdoba apostará a su orden defensivo, la intensidad en el mediocampo y el peso de la localía, en un estadio donde suele mostrar una versión competitiva. El arranque del torneo será también una prueba para evaluar el funcionamiento del equipo tras el receso y la preparación de pretemporada.

Gimnasia de Mendoza y un debut histórico en Primera Del otro lado estará Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que vivirá una jornada histórica al disputar su primer partido oficial en el formato de liga en la Liga Profesional. El equipo mendocino llega con la base que logró el ascenso y con un plantel que combina continuidad y refuerzos pensados para competir en una categoría más exigente.