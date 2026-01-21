Gimnasia y Esgrima de Mendoza regresa a Primera División y visita a Central Córdoba: Hora, TV y formaciones
El Ferroviario será local ante el Lobo mendocino en Santiago del Estero, en el partido que marcará el debut de ambos en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Gimnasia regresa a Primera División luego de 42 años.
Central Córdoba de Santiago del Estero vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza.
Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima de Mendoza se enfrentarán este jueves por la primera fecha del Torneo Apertura, en un partido que combina expectativas deportivas y un fuerte componente histórico. El encuentro se disputará en el estadio Único Madre de Ciudades, iniciando un nuevo recorrido en la temporada 2026 de la Liga Profesional.
Para el conjunto santiagueño, el debut representa una nueva oportunidad de consolidarse en la máxima categoría, mientras que para el equipo mendocino será un día especial: su estreno absoluto en la Primera División del fútbol argentino.
Central Córdoba busca hacerse fuerte como local
El equipo dirigido por el cuerpo técnico del Ferroviario afronta el inicio del Apertura con la premisa de sostener la regularidad que le permitió mantenerse en la élite en las últimas temporadas. El debut en casa aparece como un punto clave para comenzar a sumar desde el arranque y afirmarse en la tabla anual.
Central Córdoba apostará a su orden defensivo, la intensidad en el mediocampo y el peso de la localía, en un estadio donde suele mostrar una versión competitiva. El arranque del torneo será también una prueba para evaluar el funcionamiento del equipo tras el receso y la preparación de pretemporada.
Gimnasia de Mendoza y un debut histórico en Primera
Del otro lado estará Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que vivirá una jornada histórica al disputar su primer partido oficial en el formato de liga en la Liga Profesional. El equipo mendocino llega con la base que logró el ascenso y con un plantel que combina continuidad y refuerzos pensados para competir en una categoría más exigente.
El entrenador Ariel Broggi ya definió el equipo para el debut, apostando por futbolistas que fueron protagonistas en la campaña anterior y que conocen el funcionamiento colectivo. El desafío será adaptarse rápidamente al ritmo y a las exigencias de la Primera División, en un escenario imponente y ante un rival con experiencia en la categoría.
Antecedentes entre Central Córdoba y Gimnasia
Si bien no se trata de un cruce habitual en Primera, Central Córdoba y Gimnasia de Mendoza ya se enfrentaron en el ascenso, con antecedentes parejos. En los registros oficiales, el historial muestra cuatro partidos disputados, con dos victorias para el conjunto santiagueño, un triunfo para el Lobo mendocino y un empate.
Estos antecedentes reflejan partidos cerrados y disputados, una tendencia que podría repetirse en este estreno del Torneo Apertura.
Posibles formaciones
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Fernando Martínez, Fernando Juárez, Lucas González, Diego Barrera; Joaquín Flores y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.
Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Juan Franco, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz o Imanol González, Matías Recalde; Juián Ceballos, Nicolás Linares, Tomás Ortiz, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez y Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.