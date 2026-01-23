Liga Profesional: Gimnasia empezó a escribir su historia en Primera

Gimnasia y Esgrima de Mendoza regresó a casa con algo más que tres puntos en el equipaje. Volvió con la tranquilidad que otorga un debut ganado, con la confianza reforzada y con la sensación de haber dado un primer paso firme en su regreso a Primera División después de 42 años.

El triunfo en Santiago del Estero frente a Central Córdoba marcó un estreno difícil de imaginar más auspicioso. El Lobo, rodeado de expectativas y con muchos futbolistas debutando en la categoría , cumplió con la primera gran prueba en el máximo torneo de la AFA : ganar, y hacerlo como visitante. Fue una noche histórica para el equipo dirigido por Ariel Broggi, que sin brillar mostró una solidez contundente, golpeó en el momento justo y se llevó un triunfazo gracias a un golazo del pibe Valentino Simoni.

La alegría de aquella inolvidable noche del ascenso en Córdoba -difícil de comparar con cualquier otra- pareció extenderse en este estreno en la Liga Profesional , una competencia exigente en la que aún queda toda una temporada por recorrer, pero en la que Gimnasia ya dejó una señal clara.

Ese triunfo alimenta aún más la ilusión de cara a la presentación como local, prevista para el próximo martes 27 a las 20, nada menos que ante uno de los grandes del fútbol argentino: San Lorenzo . El escenario todavía no está definido, ya que en el estadio Víctor Legrotaglie se trabaja a contrarreloj para cumplir con las exigencias de la Liga Profesional y poder recibir al público en casa.

La felicidad de algunos de los integrantes del Plantel del Lobo que retornó esta tarde a la provincia.

Las opciones para el esperado debut como local son dos: el propio Legrotaglie o el estadio Malvinas Argentinas, donde Godoy Cruz fue local durante casi 17 temporadas. La victoria frente al Ferroviario potenció el deseo de los hinchas de volver a jugar en calle Lencinas, por lo que se espera una gran convocatoria para el duelo del martes ante el conjunto de Boedo.

Sin dudas, para el fútbol mendocino y también para el nacional, el regreso de Gimnasia de Mendoza a Primera División ha sido una de las grandes noticias y uno de los estrenos más esperados. El equipo de Broggi sumó hasta el momento 13 refuerzos, combinando jugadores de experiencia con jóvenes de mucha proyección. “La idea es que ellos nos ayuden a crecer y nosotros ayudarlos a proyectarse”, comentó el entrenador en su momento.

Ganar con la solidez que mostró, y además en condición de visitante, posiciona al equipo mendocino con expectativas de cara a lo que viene, más allá de que aún tiene mucho por mejorar en un torneo que recién comienza.

El entrenador y una idea clara

Con la calma que lo caracteriza, Broggi evita el protagonismo y pone siempre por delante al club y a sus jugadores. “A este inicio no llegamos como queremos, llegamos como podemos, y dentro de eso estamos bien”, resumió, consciente de los tiempos cortos y de un plantel en pleno proceso de armado.

En cuanto a la identidad del equipo, el DT es claro respecto de los valores que pretende sostener, algo que volvió a remarcar tras el triunfo: “Quiero un equipo competitivo, intenso, protagonista y con corazón. A veces se juega mejor y otras peor, pero esos valores no pueden faltar”.

image El conjunto mendocino disfrutó plenamente el debut y triunfo en Santiago del Estero. PrensaGyE.

Un equipo en construcción

Sin dejar de reconocer que este Gimnasia está en construcción, agregó: “Por el poco tiempo, por tantos chicos nuevos y porque algunos refuerzos llegaron sobre la hora, es lógico no llegar de manera ideal. Pero el objetivo siempre es ser un equipo competitivo”.

El entrenador también destacó la importancia de dejar atrás las tensiones propias de un debut tan esperado, especialmente para aquellos jugadores que tuvieron su estreno absoluto en la categoría y que lograron el ascenso con el Lobo. “Convertir rápido fue muy importante para sacarnos el nerviosismo del debut”, reconoció Broggi, con una sonrisa enorme.

El plantel, que regresó a Mendoza en un vuelo chárter, retomará las prácticas en el estadio Víctor Legrotaglie. Debido a las remodelaciones que también se realizan en el predio de Las Heras, los entrenamientos continúan desarrollándose en el Parque.

Los nervios del debut ya quedaron atrás, disipados por una victoria y un golazo. Ahora solo resta el estreno como local frente a San Lorenzo y, a partir de allí, todo será construcción para este Gimnasia de Mendoza versión 2026: un equipo de Primera que sueña y aspira a consolidarse en la Liga Profesional.