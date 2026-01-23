Detuvieron a dos tenistas por gestos racistas durante un juego en Brasil: su gesto quedó captado en cámara

Un nuevo caso de discriminación y racismo ocurre en Brasil , en particular dentro del mundo deportivo. Este jueves durante e l Challenger 75 de Itajaí, el venezolano Luis David Martínez y el colombiano Cristian Rodríguez fueron detenidos luego de realizar gestos racistas al finalizar su juego .

Detuvieron a una abogada argentina por gestos racistas en Brasil: rompió el silencio y dio su versión

La polémica se desató en el momento de derrota de la dupla del venezonalo y colombiano antes los tenistas brasileños Igor Marcondes y Eduardo Ribeiro, quienes se impusieron con parciales de 7-6(4), 6-7(6) y 10-2.

Según video que circulan en redes sociales y testimonios de los presentes, en el momento en que los jugadores se acercaron a la red, Martínez realizó un gesto imitando a un mono dirigido al público. A su vez, Rodríguez llamó "macaco" a uno de los alcanzapelotas que se encontraba en la cancha.

Ante la gravedad de los hechos, los organizadores convocaron a la Policía Militar, que procedió a trasladar a ambos jugadores a un hotel de la ciudad para dejarlos bajo custodia , según información de medios locales.

Los doblistas Luis Martínez y Cristian Rodríguez fueron detenidos en Brasil por actos racistas. Como se puede ver en el vídeo, Martínez realizó un gesto imitando a un mono. Luego, Rodríguez le dijo "macaco" a un ballboy. Se arriesgan a una pena de cárcel de hasta cinco años. pic.twitter.com/V20iytKnbF

La pena que enfrentan los tenistas no es menor, ya que en el territorio brasileño, los insultos por motivos raciales están tipificados como delito, con penas que van de dos a cinco años de prisión , además de sanciones económicas.

La organización del torneo emitió un comunicado condenando lo sucedido: “El incidente ocurrido hoy durante el partido de dobles del Abierto de Itajaí provocó la intervención inmediata de la Policía Militar, que estuvo presente y tomó las medidas necesarias conforme a la legislación brasileña. El Abierto de Itajaí condena vehementemente el racismo y la discriminación de cualquier tipo”.

Otro caso de arresto por racismo en Brasil

Agostina Páez, una abogada e influencer argentina de 23 años, fue detenida luego de ser filmada realizando gestos racistas contra trabajadores de un bar en Río de Janeiro. La Policía Militar, retuvo el pasaporte de la joven y deberá usar tobillera electrónica hasta que se definan los próximos pasos del expediente.

De acuerdo con reconstrucciones periodísticas locales, la discusión se inició cuando un empleado del bar informó un error en el cálculo de la cuenta. Minutos después, un video indignante difundido en redes sociales mostró a la joven haciendo gestos asociados a primates y gritando “Monos. Uh, uh, uh” hacia el personal del local.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y motivaron la denuncia del staff del bar.