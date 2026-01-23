¡Gimnasia y Esgrima volvió a Primera y lo hizo con gloria! Victoria histórica en Santiago del Estero

Gimnasia y Esgrima cumplió un regreso glorioso a la Primera División y se impuso 1 a 0 en su debut en la Liga Profesional ante Central Córdoba, en S antiago del Estero, por la primera fecha de la temporada 2026.

Gimnasia y Esgrima vuelve a Primera con un debut histórico y lleno de expectativas

El equipo dirigido por Ariel Broggi sorprendió desde el inicio con un claro dominio y salidas rápidas. A los 5 minutos, tras un córner desde la derecha, Valentino Simoni se anticipó a sus marcas y, con un cabezazo impecable, abrió el marcador, desatando la euforia en el banco y entre los jugadores del Lobo.

Después de 42 años de espera, el gol del joven delantero encendió la ilusión en el regreso del club mendocino al fútbol grande de AFA. A partir de allí, Gimnasia se animó y generó varias chances más gracias al gran trabajo de Lencioni, “Zurdo” Ceballos y Linares, complementado con la recuperación y anticipación de Ezequiel Muñoz.

"Valen" Simoni en la primera pelota que tocó la mandó al fondo del arco y despertó la locura en el Lobo.

Poco después, un remate de Rodríguez desd e fuera del área exigió al arquero Aguerre, que mandó el balón al córner; de esa acción nació el gol que puso al Lobo en ventaja.

Con el correr de los minutos , Gimnasia comenzó a sentir el desgaste y cedió algo de control. Central Córdoba asumió el protagonismo, pero la sólida defensa de Muñoz y González frustró los ataques locales. Además, César Rigamonti se destacó con atajadas memorables: primero en un mano a mano con Varaldo y luego deteniendo un potente remate de Iacobellis sobre el cierre de la primera mitad.

image

El Lobo sorprendió con Simoni

El Lobo volvió a generar peligro con Simoni, quien volvió a exigir al arquero rival. A pesar del esfuerzo físico y la intensidad del esperado debut, el equipo mendocino logró irse al descanso con la ventaja, cerrando una primera mitad soñada para su retorno a Primera

En el complemento, Gimnasia bajó un poco la intensidad y cedió el control del juego al local, que intentó abrir el juego por las bandas con Juárez, Barrera y Naya, aunque siempre encontró bien parada a la defensa mendocina. El desgaste y la presión del Ferroviario no lograron generar espacios claros para inquietar a Rigamonti.

Aunque el equipo mendocino perdió protagonismo en el medio campo, mantuvo una línea defensiva ordenada y apenas permitió situaciones de riesgo. La primera llegada del Lobo en el segundo tiempo llegó a los 22 minutos con un remate de Cingolani que fue bien controlado por Aguerre.

Con algunas variantes, Broggi logró recuperar algo de protagonismo en ataque y, al mismo tiempo, cuidar el resultado frente a un Central Córdoba que mostró buena actitud pero careció de profundidad y peso ofensivo.

Gimnasia regresó a la Primera División una noche de enero y lo hizo con un triunfo histórico en Santiago del Estero, un momento memorable para el Lobo mendocino y su afición.

Formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Marco Iacobellis, Lucas González, Fernando Juárez, Diego Barrera; Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: . DT: Lucas Pusineri.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González,Franco Saavedra; Julián Ceballos, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

Gol: PT: 5' Simoni (G).

Cambios: ST: 9' Nahuel Barboza por Antonini (G); 16' Brian Ferreyra por Simoni (G), Luciano Cingolani por Rodríguez (G); 24' Horacio Tijanovich por Barrera (C), Fernando Martínez por Moyano (C), 29' Joaquín Flores por Iacobellis (C), Matías Vera por González (C); 34' Bautista Gerez por Naya (C); 36' Juan José Franco por Lencioni (G), Matías Recaldo por Paredes (G).

Cancha: Madre de Ciudades (Santiago del Estero).

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

Minuto a minuto y estadísticias