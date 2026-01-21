Ariel Broggi, tranquilo y confiado, rumbo al debut de Gimnasia y Esgrima

Sale prácticamente pedaleando desde los vestuarios. En el camino se encuentra con algunos hinchas y trabajadores que están ocupados, intentando cumplir con las exigencias de la AFA para dejar las instalaciones del club en condiciones para el debut de local del Lobo la próxima semana. Ariel Broggi, a bordo de su mountain bike, saluda, sonríe y estrecha la mano o comparte un abrazo con más de uno. Se percibe un clima agradable y de confianza en estos días en Gimnasia y Esgrima . Hay muy buen ánimo. Son jornadas cargadas de ansiedad y emociones constantes.

El entrenador se toma su tiempo en cada saludo. Se nota la familiaridad con el compromiso mensana en estos días. Se respira un buen ambiente de cara al debut del Lobo en la Liga Profesional, que se producirá mañana a las 22.15 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero , donde el Lobo regresará al fútbol grande después casi 42 años. Este miércoles, desde las 18, viajará en un vuelo chárter hacia el norte argentino.

Broggi muestra la calma que lo caracteriza desde siempr e. Habla con pausa y siempre pone al club y a los jugadores como prioridad, tras la última práctica en el Víctor Legrotaglie.

El DT del Lobo contó que en estos días se compró una bici para movilizarse, "porque Mendoza es una ciudad ideal para moverse en bicicleta. Es tranquila, es cómoda”, agregó el alineador del Parque, con una sonrisa en su charla con Los Andes.

-¿Te movés en bici para mantener el estado atlético o es para aliviar la ansiedad del debut?

-El estado atlético lo mantengo igual. Me vine a Mendoza y dejé el auto en Buenos Aires. Entonces decidí moverme de otra manera y me compré una bici; además, es más cómodo. Estoy cerca del club, así que tampoco tengo mucho que recorrer.

-¿Pero sos un habitual de la bici o no?

-No, la verdad que no, pero acá en Mendoza da para trasladarse en bici. Uno de los profes anda en bici y la ciudad se presta para ello.

-¿Nada tiene que ver con las ansiedades del debut del equipo?

-No. Lo voy manejando bien. Entiendo que falta poco, pero tenemos que ir controlando las ansiedades. Estoy tranquilo.

-El plantel en general, ¿cómo está?

-Bien, bien, la verdad que bien. Hemos trabajado fuerte y de manera organizada. Obviamente, por el poco tiempo, vamos a ser un equipo en construcción. Está claro que no se llega de manera ideal, por el tiempo y porque hay muchos chicos nuevos; algunos van llegando sobre la hora, lo que es normal en este mercado. Así que, probablemente, no lleguemos como queremos, sino como podemos. Pero aun así, el objetivo es ser un equipo competitivo.

Gimnasia y Esgrima El conjunto del Parque realizó su última práctica en el estadio Víctor Legrotaglie y luego viajó a Santiago del Estero. Gentileza

-¿El plantel está cerca de lo que imaginaste?

-Estamos trabajando para completarnos en este mercado, que está siendo difícil para todos. No somos la excepción. Aun así, tanto el presidente como Joaquín, y yo también, estamos muy metidos en el mercado. Queremos armar el mejor plantel que las circunstancias nos permiten. A veces uno planea cosas y no salen como pensaba, pero creo que estamos haciendo un buen trabajo.

Construyendo el equipo

-Han combinado experiencia con juventud, ¿era esa la idea?

-Sí, era un poco el perfil que buscamos: en algunas líneas necesitamos experiencia y en otras chicos que puedan hacer sus primeras armas en Primera. Además, algunos vienen de equipos importantes, lo que acorta la adaptación. También buscamos jugadores que no han tenido minutos recientes, para darles la oportunidad. Ese ha sido un poco el perfil.

- Como el caso de Valentino Simone, por nombrar uno de los refuerzos.

-Sí, Valen. También Santiago Rodríguez, Linares, Juan Álvarez, Ceballos… y algunos no han tenido tantos minutos en Primera, pero creemos que son proyectos importantes que van a ayudarnos y a quienes también vamos a ayudar.

image Broggi observa la práctica de sus dirigidos en el campo de juego del Víctor Legrotaglie, donde ha estado entrenando. PrensaGyE.

Adaptación y vida en Mendoza

-Desde que llegaste has vivido grandes momentos con el Lobo, ¿Cómo es particularmente éste?

- Lo manejo tranquilo. No soy una persona que se exalte en los buenos momentos; tal vez me altere más en los malos, cuando quiero revertir una situación y que el equipo juegue distinto. En los buenos momentos, los protagonistas son los jugadores. Me corro del egocentrismo del entrenador: los que nos salvan siempre son ellos. Lo vivo tranquilo, en familia, trabajando mucho por todo lo que implica el mercado y nada más”.

-¿Por lo que vemos te has adaptado muy bien a Mendoza y al Lobo?

-Sí, Mendoza es una ciudad muy linda y el club, es muy familiar. Eso me gusta, porque hacemos muchas cosas juntos. Es un club de empuje, sacrificado, que viene de abajo, y me gusta poder crecer junto con él.

image El regreso al Lobo a Primera División será mañana desde las 22.15, cuando enfrente a Central Córdoba en Santiago del Estero. PrensaGyE.

Un histórico debut

-Si tuvieras que elegir una virtud de tu equipo, ¿cuál sería?

-Para mí siempre fue y será un equipo competitivo, intenso, protagonista y con corazón. Son valores que pregono como entrenador. A veces se juega mejor, a veces peor, pero esos valores nunca faltarán.

-¿Ha sido complejo armar el equipo titular para el debut, entre los jugadores que lograron el título y los refuerzos que han llegado?

-A mí siempre me gusta que todos estén preparados. Hasta el último momento quiero que los jugadores sientan que pueden jugar. Y que no jugar no sea una tragedia: en otro partido pueden participar. Así generamos competencia interna y eso nos ayuda a ser un equipo competitivo. Esa es mi fórmula, que no es secreta: a veces juega uno, a veces otro, según el partido, el contexto o la estrategia.

-El debut de local, ¿Será en el Legrotaglie?

-No está confirmado todavía. Ojalá podamos jugar con nuestra gente, en nuestra casa. A lo largo del campeonato anterior nos hicimos fuertes acá. Ojalá que el tiempo nos permita jugar en casa; no solo es invertir dinero, sino también tiempo. Esperemos que se pueda.