28 de noviembre de 2025 - 18:00

Gimnasia y Esgrima podría perder a una pieza clave para la Liga Profesional

Una figura del Lobo del Parque recibió una oferta en los últimos días, y podría dejar el club en los próximos días. Preocupación en el mundo Blanquinegro.

Gimnasia y Esgrima entrena, pero podría perder a una pieza clave

Foto:

GyE
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El emocionante y merecido ascenso de Gimnasia y Esgrima a la Liga Profesional tuvo muchos héroes. Desde el arquero César Rigamonti, que se encargó de agigantarse en la definición desde los doce pasos, hasta Facundo Lencioni, autor del empate transitorio. Sin embargo, uno de los máximos responsables de la consagración no salió en la portada: Joaquín Sastre.

image

Se trata nada más y nada menos que el Director Deportivo de la institución, que se encargó de diagramar el plantel que salió campeón, y acompañar al equipo que primero condujo Ezequiel Medrán y luego Ariel Broggi. Su perfil bajo, la contracción al trabajo, y el pasado como DT llamaron la atención de un elenco de la Primera Nacional.

Según informó el periodista Juan Suraci, existe un fuerte interés de Central Norte de Salta por contratar los servicios del joven entrenador cordobés. Inclusive, ya se habrían producido las primeras charlas entre ambas partes para suceder a Pablo Fornasari, que terminó su ciclo en el Azabache.

En caso de que las negociaciones sean exitosas, Gimnasia perdería en un momento clave a una persona que resultó ser fundamental en el armado del plantel y el seguimiento de todo el fútbol profesional. Quedarse sin el encargado del fútbol en medio del mercado de pases sería un gran dolor de cabeza.

La historia de Joaquín Sastre:

image

Nacido en Villa Dolores el 31 de julio de 1987, el cordobés construyó una meteórica e inesperada carrera dentro del fútbol. Tras recibirse de contador público, decidió jugársela por su gran pasión y comenzó a integrar diversos cuerpos técnicos de la Liga Cordobesa. En esa provincia actuó como ayudante de campo en Estudiantes de Río Cuarto, Racing, Argentino Peñarol, Universitario y Camioneros, además de dirigir selecciones juveniles.

En 2023, Gimnasia y Esgrima apostó todas sus fichas por él, y le dio la responsabilidad de ser el conductor del equipo en la Primera Nacional luego de haberlo observado como colaborador de Ezequiel Medrán durante todo el año anterior. Allí firmó una campaña más que positiva, con 8 partidos jugados, 13 ganados, 14 empatados y 11 perdidos. Logró meterse en octavos de final del Reducido, donde cayó por la mínima diferencia ante Quilmes.

Tras darse su salida del Lobo, sumó una breve estadía en Mitre de Santiago del Estero. Salió tras apenas 14 encuentros, y sólo 4 victorias, para retornar a Mendoza como Director Deportivo.

