Gimnasia y Esgrima podría perder a una pieza clave para la Liga Profesional

El emocionante y merecido ascenso deGimnasia y Esgrima a la Liga Profesional tuvo muchos héroes. Desde el arquero César Rigamonti, que se encargó de agigantarse en la definición desde los doce pasos, hasta Facundo Lencioni, autor del empate transitorio. Sin embargo, uno de los máximos responsables de la consagración no salió en la portada: Joaquín Sastre.
Según informó el periodista Juan Suraci, existe un fuerte interés de Central Norte de Salta por contratar los servicios del joven entrenador cordobés. Inclusive, ya se habrían producido las primeras charlas entre ambas partes para suceder a Pablo Fornasari, que terminó su ciclo en el Azabache.
En caso de que las negociaciones sean exitosas, Gimnasia perdería en un momento clave a una persona que resultó ser fundamental en el armado del plantel y el seguimiento de todo el fútbol profesional. Quedarse sin el encargado del fútbol en medio del mercado de pases sería un gran dolor de cabeza.
La historia de Joaquín Sastre:
Nacido en Villa Dolores el 31 de julio de 1987, el cordobés construyó una meteórica e inesperada carrera dentro del fútbol. Tras recibirse de contador público, decidió jugársela por su gran pasión y comenzó a integrar diversos cuerpos técnicos de la Liga Cordobesa. En esa provincia actuó como ayudante de campo en Estudiantes de Río Cuarto, Racing, Argentino Peñarol, Universitario y Camioneros, además de dirigir selecciones juveniles.
En 2023, Gimnasia y Esgrima apostó todas sus fichas por él, y le dio la responsabilidad de ser el conductor del equipo en la Primera Nacional luego de haberlo observado como colaborador de Ezequiel Medrán durante todo el año anterior. Allí firmó una campaña más que positiva, con 8 partidos jugados, 13 ganados, 14 empatados y 11 perdidos. Logró meterse en octavos de final del Reducido, donde cayó por la mínima diferencia ante Quilmes.
Tras darse su salida del Lobo, sumó una breve estadía en Mitre de Santiago del Estero. Salió tras apenas 14 encuentros, y sólo 4 victorias, para retornar a Mendoza como Director Deportivo.