12 de diciembre de 2025 - 18:06

Gimnasia y Esgrima confirmó la continuidad de dos estrellas del ascenso

La institución del Parque llegó a buen puerto respecto a las negociaciones con dos futbolistas muy importantes pensando en la Liga Profesional.

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Luego de conocer el camino que tendrá que recorrer en la Liga Profesional durante el 2026, Gimnasia y Esgrima comunicó a través de las redes sociales la continuidad de dos jugadores que fueron claves en la obtención del histórico ascenso.

En las últimas horas, el Lobo hizo uso de la opción de compra por dos futbolistas titulares durante gran parte de la última temporada, que ahora son oficialmente del club para lo que se viene por delante. Se trata de Franco Saavedra y Facundo Lencioni.

En cuanto al defensor Franco Saavedra, el Blanquinegro decidió utilizar el ítem respecto a su ficha, y se lo compró a Talleres de Córdoba. El zaguero o lateral por izquierda había arribado a préstamo en el comienzo de este 2025, y disputó nada menos que 31 partidos a lo largo de la temporada, incluyendo la recordada final ante Deportivo Madryn.

Por su parte, el volante Facundo Lencioni era el gran anhelo de Gimnasia. Después de una temporada superlativa, había cierto temor de que Belgrano de Córdoba, dueño de su pase, lo retuviera para su propio plantel o lo vendiera a otra institución. Sin embargo, las negociaciones fueron fructíferas y el gran valor del mediocampo seguirá vistiendo la casaca del Pituco en Primera División.

A lo largo de la temporada, Lencioni participó en 36 encuentros, anotando 10 goles y sumando 6 asistencias. Su gran actuación, que todavía causa emoción en el hincha, se desarrolló en la definición por el ascenso de la Primera Nacional ante Madryn. Allí, estampó el gol que llevó el partido al alargue, y evitó la caída.

De esta manera, Gimnasia y Esgrima sigue preparándose para su debut en la Liga Profesional, mientras intenta retener a sus principales figuras del equipo campeón en la segunda división y cerrar más refuerzos. Por el momento, sólo arribó Luciano Paredes, desde el Deportivo Maipú.

