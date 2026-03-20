Gimnasia y Esgrima buscará aprovecharse de un alicaído Newell's: hora, TV, formaciones

Gimnasia y Esgrima no viene bien en cuanto a resultados. No gana cuando juega bien, pero tampoco liga cuando su nivel es positivo. Sin embargo, este sábado tiene una chance de oro para cortar con la malaria cuando enfrente por la Liga Profesional a Newell's Old Boys de Rosario.
Ariel Broggi sabe que la paciencia del hincha se agota, y por eso apuesta a obtener un buen resultado en condición de visitante para acomodar aunque sea por algunos días el barco. El momento y el rival son ideales para comenzar con una levantada estadística.
Es que Newell's viene muy mal, atravesando una crisis institucional que tiene su reflejo en lo deportivo. Está último en su zona con apenas tres unidades obtenidas desde que se largó el 2026. No ganó ningún encuentro, se mantiene en la última colocación de la Tabla Anual (que otorga un descenso a la Primera Nacional), y perdió recientemente el clásico ante Rosario Central y ante Lanús por 5 a 0.
La catrástrofe deportiva eyectó del cargo a la dupla técnica Orsi - Gómez, y también al Mánager Deportivo Roberto Sensini. Da la sensación de que uno de los gigantes del interior está muy complicado, y no encuentra el rumbo. Por tal motivo, Gimnasia se ilusiona con obtener un triunfo sanador en tierras rosarinas, aprovechándose del flojísimo momento Leproso.
Probables formaciones de Newell's - Gimnasia y Esgrima:
Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Bruno Cabrera, Martín Luciano; Facundo Guch, Jerónimo Gómez Mattar, Marcelo Esponda, Jerónimo Russo; Matías Cóccaro, Michael Hoyos. DT: Frank Kudelka.