Gana Maipú a Colegiales por 3 a 1con golazo de Marcelo Eggel

El Cruzado vence al elenco de Munrro en el marco de la fecha 9 de la Primera Nacional.
Ya están jugando Deportivo Maipú y Colegiales por uno de los partidos de la novena fecha de la Primera Nacional.
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan De La Reta; Fausto Montero, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Franco Saccone, Lisandro Cabrera. DT: Mariano Echeverría.
Colegiales: Emilio Di Fulvio; Franco Malagueño, Leonel Ortíz, Ezequiel Aguirre, Franco Hanashiro; Federico Marín; Elías Ocampo, Enzo Trinidad, Franco Zicarelli; Mateo Mamaní, Nicolás Toloza. DT: Leonardo Fernández.