Futsal: Andes Talleres manda en lo alto de la tabla Premium

Andes Talleres 3 (Paul Rojos, Lucas Rodríguez y Tomas Civelli), Club Alemán 2 (Luciano Rossi y Gonzalo Palacios)

CD San José 1 (Diego Tagua), Don Bosco 4 (Matías Avendaño (2), Gustavo Álvarez y Joaquín Romero)

Club Vistalba 2 (Bautista Mazzolato y Agustín Riveira) , Independiente 2 (Marcos Soloa y Facundo López)

Villa Hipódromo 1, (Bruno Zárate), COP 0

Cabna 3, (Carlos Ortiz (2), y Daniel Sosa), Escuela Deportiva San Pablo 2 (Andrés Fianta y Juan Mastrangelo).

Las posiciones quedaron:

1º Andes Talleres, 24 unidades

2º Jockey Club, 21

3º Godoy Cruz, 21

4º Club Alemán, 19

5ª Don Orione, 18

6º Cementista, 16

7º Mendoza de Regatas, 16

8º Club Banco Nación, 12

9º Villa Hipódromo, 12

10º COP, 12

11º Escuela D. San Pablo, 9

12º Don Bosco, 6

13º CD. San José, 6

14º Vistalba-La Colonia, 5

15º Independiente Rivadavia, 5

16º Municipalidad de San Martín 3.

La fecha que viene es el viernes

La próxima jornada de lances se disputa el próximo viernes 16 de mayo y tendrá estos juegos: Club Alemán vs. Jockey; Mendoza de Regatas vs. Andes Talleres; Don Orione vs. Godoy Cruz; Cementista vs. Escuela D. San Pablo; Municipalidad de San Martín vs. CD San José; Don Bosco vs. Independiente Rivadavia; Vistalba vs. COP; y Villa Hipódromo vs. Cabna.