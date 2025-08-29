29 de agosto de 2025 - 09:11

Fútbol: Un clásico de los mejores para disfrutar en jornada sabatina proponen San Lorenzo y Huracán.

En el Pedro Bidegain, los Cuervos recibirán a los Quemeros en un lance de fútbol que promete y donde los hinchas de paladar negro, disfrutarán

Fútbol. Damián Ayude a cargo del primer equipo de San Lorenzo. 

El DT de Huracán, Frank Darío Kudelka que desea ganar el Clásico ante San Lorenzo

Por Gonzalo Tapia

San Lorenzo recibirá este sábado a Huracán, por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de quedarse con el triunfo en una nueva edición de este clásico y también para mantenerse en la pelea por la primera posición de la Zona B.

El encuentro se llevará a cabo este sábado a las 14:45, en el estadio Pedro Bidegain, y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, quien será secundado desde el VAR por Héctor Paletta.

Esto les permite también soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual, en la que están quintos y muy cerca de los puestos de ingreso.

En la última fecha, los dirigidos por Damián Ayude le ganaron 1-0 a Instituto de Córdoba con un gol de Branco Salinardi.

Huracán, por su parte, también tuvo un buen arranque en el Torneo Clausura y se ubica cuarto en la Zona A con 10 puntos.

Tras caer en las dos primeras fechas, los dirigidos por Frank Kudelka ganaron tres partidos consecutivos y empataron en su última presentación con Unión en Santa Fe.

En el último año y medio, el “Globo” se convirtió en uno de los equipos más regulares del fútbol argentino, peleando casi siempre hasta el final pero con falta de eficacia cuando tenía que dar el golpe sobre la mesa para ganar un título.

Estas son las probables formaciones y pormenores del encuentro:

San Lorenzo: Orlando Gill; Elías Báez, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Fabricio López; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Matías Reali y Branco Salinardi. DT: Damián Ayude.

Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Hugo Nervo, Nicolás Goitea, Tomás Guidara; Leonardo Gil, Leonel Pérez; Rodrigo Cabral, Matko Miljevic, Juan Bisanz; Luciano Giménez. DT: Frank Kudelka.

  • Torneo Clausura
  • Fecha 7
  • San Lorenzo – Huracán
  • Estadio: Pedro Bidegain
  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • VAR: Héctor Paletta
  • Horario: 14:45. TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

