Fútbol: Tras ser absuelto, Dani Alves podría jugar en la tercera división de Portugal

El defensor brasileño Dani Alves analiza regresar al fútbol profesional a los 42 años para jugar en el São João de Ver, club de la tercera división de Portugal del que es copropietario y que atraviesa un delicado presente deportivo.
El ex lateral brasileño evalúa volver a la actividad luego de haber sido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tras haber permanecido 14 meses en prisión luego de una condena por agresión sexual dictada en febrero de 2024.
Tras recuperar la libertad, Alves se mantuvo alejado de la competencia y protagonizó apariciones públicas vinculadas a una iglesia en Girona, lo que parecía marcar el cierre definitivo de su carrera como futbolista.
Sin embargo, en las últimas horas surgió un escenario inesperado. Según informó el diario portugués A Bola, Alves ya posó con la camiseta del São João de Ver y considera seriamente sumarse al plantel para disputar la segunda fase del campeonato.
La institución se encuentra comprometida con el descenso y el brasileño evalúa volver a jugar como una alternativa para reforzar al equipo en el tramo decisivo de la temporada.
De acuerdo al mismo medio, Alves tuvo incidencia en la destitución del entrenador João Nívea, cesado hace una semana, y el nuevo cuerpo técnico estaría dispuesto a incluirlo en el plantel profesional. La intención sería aprovechar su experiencia para intentar sostener la categoría.
Dani Alves desarrolló una extensa carrera con pasos por Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG, San Pablo y Pumas UNAM. De concretarse su regreso, lo haría en un contexto inédito, combinando su rol dirigencial con la posibilidad de volver a competir dentro del campo.