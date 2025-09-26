26 de septiembre de 2025 - 14:27

Fútbol: Imanol Machuca en problemas muy graves

La FIFA sancionó al jugador de fútbol y que alguna vez jugó en Unión de Santa Fe, con una suspensión por un año

El jugador de fútbol, Imanol Machuca&nbsp;

El jugador de fútbol, Imanol Machuca 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Fútbol. Walter Ribonetto y sus dirigidos buscarán sumar tres puntos en su visita al Bajo flores.

Fútbol: San Lorenzo recibe a Godoy Cruz con el objetivo de reencontrarse con la victoria
Fútbol. A pesar de ganar en su feudo a los platenses no les alcanzó para sacar pasajes a semifinales porque cayeron por penales.

Fútbol: Agustín Rossi le dio el pasaje a semifinales al Flamengo

Por Gonzalo Tapia

La FIFA sancionó a la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM) y al futbolista argentino Imanol Javier Machuca por falsificación de documentos de elegibilidad.

El Comité Disciplinario del organismo internacional determinó que el ex Unión de Santa Fe fue inscripto con documentación adulterada para representar al seleccionado malasio en las eliminatorias rumbo a la Copa Asiática de 2027, lo que derivó en una multa económica y una suspensión de un año.

Machuca integró la nómina junto a otros seis futbolistas de origen extranjero cuya presencia despertó sospechas inmediatas. Tras el reclamo formal, FIFA abrió un expediente en el que verificó irregularidades en los trámites de nacionalización deportiva presentados por la federación.

El fallo determinó que la FAM manipuló documentación para acreditar la elegibilidad del mediocampista argentino y de los demás jugadores involucrados.

Como sanción, Machuca recibió una multa de 2.000 francos suizos y una suspensión de doce meses de toda actividad vinculada al fútbol, efectiva desde la notificación. La FAM, por su parte, deberá abonar 350.000 francos suizos por su responsabilidad directa en el montaje administrativo.

La resolución afecta de lleno la carrera de Machuca, de 25 años, quien tras dejar el fútbol argentino encontró continuidad en Asia y fue uno de los nombres utilizados por Malasia para reforzar su plantel con futbolistas naturalizados.

Su futuro inmediato queda en suspenso, ya que no podrá competir a nivel profesional hasta septiembre de 2026.

El Comité Disciplinario derivó además el caso al Tribunal de Fútbol de FIFA, que deberá decidir si Machuca y los demás jugadores cumplen realmente con los criterios de elegibilidad para defender a la selección malasia. Hasta que se conozca esa resolución, su situación internacional permanece comprometida.

FIFA notificó este jueves la decisión a la FAM y a los futbolistas. Según el reglamento, disponen de diez días para solicitar los fundamentos completos del fallo y de la posibilidad de presentar un recurso ante el Comité de Apelación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Comienza la Europa League 2025/26 con 14 argentinos.

Comienza la Europa League 2025/26: quiénes son los 14 futbolistas argentinos que jugarán esta edición

Por Cristian Reta
Billy Vigar, antigua promesa del Arsenal

Jugó en el Arsenal, se golpeó en un partido de fútbol y hoy pelea por su vida

Por Cristian Reta
Su increíble temporada en el PSG, coronó a Ousmane Dembélé con el Balón de Oro 2024/2025. 

Balón de Oro: la era post Messi ya está entre nosotros

Por Juan Azor
Pura emoción. Berti celebra con el alma la histórica clasificación de Independiente Rivadavia a semifinales de la Copa Argentina.

Alfredo Berti y el renacer de Independiente Rivadavia: identidad, emoción y un equipo con alma

Por Sergio Faria