Fútbol femenino: Las Chicas de Boca y San Lorenzo vienen a festejar la Vendimia

El fútbol femenino de primer nivel llega a Mendoza con el cruce entre Las Gladiadoras del Club Atlético Boca Juniors y Las Santitas del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, en lo que promete ser un partidazo para los fanáticos del deporte.

Jugaba al fútbol con su padre, detectó un infarto a tiempo y le salvó la vida con lo aprendido en la escuela

El encuentro, que se disputará por la Copa Vendimia en el marco del Torneo Vendimia, tendrá lugar el sábado 11 de abril a las 17 en el Estadio Leonardo Murialdo (Carril Urquiza y Benavente s/n, Villanueva), ofreciendo al público mendocino la posibilidad de ver de cerca de dos de los equipos protagonistas del fútbol femenino argentino.

Las Gladiadoras Xeneizes, nacidas a fines de los años 90, se consolidaron como pioneras y máximas campeonas del fútbol argentino, con más de 16 títulos en la era amateur y un marcado protagonismo en la etapa profesional iniciada en 2019. Actualmente, Boca Juniors es además el equipo pentacampeón del fútbol femenino argentino, consolidando una era de dominio en la competencia local. En 2022 alcanzaron la final de la Copa Libertadores Femenina, logrando el subcampeonato y marcando un hito histórico para el fútbol argentino.

Por su parte, Las Santitas de Boedo son uno de los equipos más representativos de la disciplina, con cuatro títulos de Primera División (2008, 2015, 2021 y 2024) y una trayectoria que incluye haber sido el primer club argentino en disputar la Copa Libertadores Femenina en 2009. En 2019, San Lorenzo también dio un paso histórico al profesionalizar a su plantel femenino.

casla Fútbol. Las santitas de San Lorenzo siempre protagonistas del torneo de la AFA en damas Gentileza

Actualmente, ambos equipos continúan siendo protagonistas del torneo local y referentes del crecimiento sostenido del fútbol femenino en el país.

Cabe destacar que tanto en 2021 como en 2024 se consagraron campeonas de los torneos locales, reafirmando su vigencia y competitividad. Este presente ganador ha consolidado el cruce entre ambas instituciones como un verdadero clásico moderno del fútbol femenino argentino: un enfrentamiento entre potencias, historia y ambición.

Torneo Vendimia: previa con mucho fútbol, formación e inclusión

Como cierre de este gran encuentro, el domingo 12 de abril a las 10 de la mañana se disputará un nuevo partido amistoso entre San Lorenzo y la Selección Femenina de Mendoza, poniendo el broche final a un fin de semana dedicado al deporte. Para este último encuentro, las entradas también podrán adquirirse en la boletería del estadio.