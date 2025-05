Fútbol: Conocido seleccionado argentino está feliz por su pase a la final

Luego de la clasificación a la final del torneo europeo más importante, el atacante oriundo de Bahía Blanca reconoció las dificultades que debió atravesar para poder llegar al duelo ante el conjunto catalán, a pesar de no estar al 100%.

“No estaba para jugar. Le mando un saludo a mi madre que no quería que juegue este partido. Ella sufre cuando no estoy bien. En estos momentos es donde más me gusta estar adentro de la cancha ayudando a mis compañeros y haciendo feliz a esta gente que nos acompañó.”, reveló con respecto a su familia en declaraciones televisivas.