12 de abril de 2026 - 17:35

Fuerte decisión de Estudiantes de Río Cuarto ante el mal presente en la Liga Profesional

El León del Imperio tomó una determinación de peso respecto a parte de su plantel, luego de un inicio de año muy negativo.

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Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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Estudiantes separó a un grupo de jugadores:

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A través de un comunicado oficial difundido en las redes sociales, el Celeste confirmó que separará a parte del equipo por no dar la talla y no entregar lo suficiente dentro del campo de juego. "La dirigencia de Asociación Atlética Estudiantes comunica a los socios, simpatizantes, y a la opinión pública en general, que se ha tomado la determinación de apartar por tiempo indeterminado del plantel profesional a un grupo de futbolistas de la institución", arranca la misiva.

A continuación, explicaron escuetamente las razones: "Esta medida responde a una decisión consensuada entre la dirigencia y la secretaría técnica, tras evaluar situaciones que no se alinean con la entrega, compromismo, y los objetivos deportivos que nuestra institución persigue y exige desde siempre".

Finalmente, confirmaron que "los jugadores afectados entrenarán en forma diferenciada del resto del grupo bajo la supervisión de personal designado por el club". Si bien no se confirmaron los nombres en cuestión, este lunes los mismos se harán públicos después de una charla con el cuerpo técnico.

El flojísimo presente de Estudiantes de Río Cuarto:

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Estudiantes de Río Cuarto atraviesa un momento muy negativo en la Liga Profesional. Desde que subió a la máxima divisional a través de la victoria en la final del Reducido ante Deportivo Madryn, sólo ganó 1 partido de los 14 que disputó entre el torneo vernáculo y la Copa Argentina. La única alegría fue ante Huracán de Parque Patricios por 2 a 0, en la fecha 7.

Pero la malaria no termina allí, debido que tan sólo 2 de esos encuentros fueron empates (Argentinos Juniors y Aldosivi), mientras que el resto resultaron en duras derrotas. Inclusive perdió ante San Martín de Tucumán en los 32avos de final de la Copa Argentina.

Teniendo en cuenta su magra cosecha de puntos, ocupa el último lugar en la Zona B, la tabla anual (que dictamina uno de los descensos), y la tabla de promedios (de donde saldrá el otro elenco que bajará de categoría). Sin dudas, un presente muy oscuro para el Celeste.

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