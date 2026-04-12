Fuerte decisión de Estudiantes de Río Cuarto ante el mal presente en la Liga Profesional

El León del Imperio tomó una determinación de peso respecto a parte de su plantel, luego de un inicio de año muy negativo.

La derrota por 2 a 1 ante Barracas Central en el Antonio Candini fue la gota que rebasó el vaso para Estudiantes de Río Cuarto. Ante una nueva caída por el Torneo Apertura de la Liga Profesional, el León tomó una fuerte decisión respecto a su plantel.

Estudiantes separó a un grupo de jugadores: image A través de un comunicado oficial difundido en las redes sociales, el Celeste confirmó que separará a parte del equipo por no dar la talla y no entregar lo suficiente dentro del campo de juego. "La dirigencia de Asociación Atlética Estudiantes comunica a los socios, simpatizantes, y a la opinión pública en general, que se ha tomado la determinación de apartar por tiempo indeterminado del plantel profesional a un grupo de futbolistas de la institución", arranca la misiva.

A continuación, explicaron escuetamente las razones: "Esta medida responde a una decisión consensuada entre la dirigencia y la secretaría técnica, tras evaluar situaciones que no se alinean con la entrega, compromismo, y los objetivos deportivos que nuestra institución persigue y exige desde siempre".

Finalmente, confirmaron que "los jugadores afectados entrenarán en forma diferenciada del resto del grupo bajo la supervisión de personal designado por el club". Si bien no se confirmaron los nombres en cuestión, este lunes los mismos se harán públicos después de una charla con el cuerpo técnico.

El flojísimo presente de Estudiantes de Río Cuarto: image Estudiantes de Río Cuarto atraviesa un momento muy negativo en la Liga Profesional. Desde que subió a la máxima divisional a través de la victoria en la final del Reducido ante Deportivo Madryn, sólo ganó 1 partido de los 14 que disputó entre el torneo vernáculo y la Copa Argentina. La única alegría fue ante Huracán de Parque Patricios por 2 a 0, en la fecha 7.