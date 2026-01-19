19 de enero de 2026 - 17:12

Fue el héroe del último título local de Boca y ahora Almirón lo quiere para Rosario Central

El delantero de 23 años que tuvo un exitoso paso por Boca, sigue su carrera en Estados Unidos y desde Rosario Central lo quieren en este mercado.

Brilló en Boca y Rosario Central lo quiere para reforzar la delantera.

Rosario Central volvió a la Copa Libertadores por ser el equipo que más puntos sumó por medio de la tabla anual, y ahora piensa en seguir reforzándose. Tras incorporar a Franco Frías, Mauricio Martínez, Jeremías Ledesma, Gastón Ávila y Vicente Pizarro, el deseo de Jorge Almirón pasa por un atacante que ya tuvo en Boca.

A lo largo de las últimas horas, se confirmó a través del periodista Germán García Grova que los directivos del "Canalla", por medio de Almirón, están buscando a Luca Langoni quien se encuentra en la MLS, donde defiende la camiseta de New England Revolution.

Por pedido expreso de Almirón, Rosario Central avanza por el ex Boca

El delantero fue dirigido por el entrenador, con el que disputó un total de ocho partidos y logró un título. Y ahora, tras sumar 2.396 minutos con la camiseta del elenco estadounidense, desde Rosario Central levantaron el teléfono. Eso sí, saben que no será sencillo poder incorporar al nacido en Gregorio de Laferrere.

A pesar de que está cotizado en 4 millones de euros, según reporta el sitio especializado en valores de mercado, Transfermarkt, su salario de 660.000 dólares anuales, hace inviable la operación. Incluso, el atacante de 23 años tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2027.

