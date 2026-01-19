La AFA extiende el mercado de pases y le da aire a los clubes antes del Torneo Apertura

La AFA movió el cierre de transferencias y le dio más tiempo a los equipos para cerrar incorporaciones. River y Boca respiran.

A pocas horas de que venciera la fecha límite original, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió prolongar el mercado de pases de verano en el fútbol argentino, otorgando a los clubes una semana adicional para inscribir jugadores y cerrar operaciones antes de que comience el torneo local.

Según lo dispuesto desde Viamonte, donde tiene su sede la AFA, el cierre que estaba previsto para el 20 de enero fue postergado hasta el 27 de enero, permitiendo así más margen para concretar altas y bajas en las plantillas de la Liga Profesional.

image La modificación no afecta las transferencias internacionales, aquellos clubes que vendan o cedan futbolistas al exterior conservarán el plazo especial que les permite incorporar reemplazos hasta marzo, siempre que se cumplan las condiciones reglamentarias.

Una de las particularidades de esta decisión es que el mercado seguirá abierto cuando ya haya comenzado la competencia oficial, ya que el Torneo Apertura inicia este 22 de enero, apenas días antes del nuevo cierre. Esto abre la posibilidad de que jugadores fichados en el último momento puedan debutar en la segunda jornada del torneo.

image El nuevo plazo es un alivio tanto para Boca como para River Esta bocanada de aire fresco cae prácticamente como una bendición en Boca, el principal urgido por la situación. El "Xeneize" es, junto a Banfield, el único equipo que todavía no sumó caras nuevas en lo que va del año, y el cierre del martes 20 se había convertido en un problema grande. Con las negociaciones por Marino Hinestroza y Alexis Cuello cerca de colapsar, esta semana extra le permite al club barajar y dar de nuevo, buscando alternativas de emergencia para Claudio Úbeda.