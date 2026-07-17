Franco Colapinto terminó 15° en la primera práctica libre del GP de Bélgica

El piloto Franco Colapinto (Alpine) culminó 15° en la primera práctica libre del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, en el histórico circuito de Spa-Francorchamps.

Franco Colapinto llegó a Bélgica con la camiseta de Argentina y lanzó una chicana a Inglaterra: "Un minuto de silencio"

Max Verstappen se quedó con el mejor registro, al marcar 1:47.070. Por detrás quedaron las dos Ferraris: Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Colapinto, por su parte, culminó 15° , con 1:49.403. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó 17°

El piloto de Alpine salió a pista con una estrategia diferente a la mayoría de los equipos, que eligieron neumáticos blandos para los primeros ensayos. El objetivo fue comenzar a recopilar información con el compuesto más duro en una jornada que amaneció apenas nublada, luego de las intensas lluvias caídas durante la noche en Bélgica.

Colapinto llegó a Bélgica después de una destacada actuación en Silverstone , donde remontó diez posiciones para finalizar noveno y sumar dos puntos en el campeonato. El argentino buscará mantener ese nivel en un escenario que representa uno de los mayores desafíos de la temporada.

El problema del mate antes de correr

Antes de subirse al monoplaza, Colapinto protagonizó un momento distendido al contar una anécdota ocurrida en el hotel.

"Lo había dejado reposando unos cinco minutos, pero la mesa estaba desnivelada. Pisé en algún lado, se movió todo y el mate se dio vuelta. Se desparramó por todo el piso", relató entre risas.

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Como ocurre cada año, miles de fanáticos colmaron las tribunas de Spa-Francorchamps para seguir de cerca la actividad en uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1.

La jornada continuará con la segunda práctica libre, prevista para las 12, mientras que el sábado habrá un nuevo entrenamiento desde las 7.30 y la clasificación comenzará a las 11.

La carrera se disputará el domingo a las 10, en una jornada especial que también tendrá la final del Mundial de fútbol entre Argentina y España. Toda la actividad podrá verse por Fox Sports y Disney+ Premium.

Spa-Francorchamps integra el calendario de la Fórmula 1 desde el campeonato inaugural de 1950 y es considerado uno de los trazados más desafiantes del mundo. Sus 7 kilómetros de extensión, las 19 curvas y un desnivel cercano a los 100 metros suelen ofrecer condiciones climáticas cambiantes, con sectores del circuito bajo lluvia y otros completamente secos en una misma vuelta.

En lo que respecta a la pelea por el campeonato, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien tiene 179 puntos y quiere convertirse en el campeón más joven de la categoría.

No debe descuidarse ya que en las últimas fechas perdió varios puntos por problemas en su Mercedes y esto permitió que se le acercara su compañero de equipo, el británico George Russell, a solo 25 puntos de distancia.