Francisco Cerúndolo conquistó Queen's y firmó la mayor hazaña de su carrera antes de Wimbledon

Francisco Cerúndolo encontró en el césped londinense el escenario perfecto para escribir el capítulo más importante de su carrera. El tenista argentino se consagró este domingo campeón del ATP 500 de Queen's tras derrotar al estadounidense Tommy Paul por 6-7 (4), 6-4 y 6-3 en una final de alto voltaje que lo confirmó como una de las grandes figuras del momento en el circuito.

Por qué los botines rosas dominan el Mundial 2026: la estrategia de las marcas detrás del fucsia

Lamine Yamal se estrenó como goleador en el Mundial 2026: así fue su primer gol

Sobre una superficie históricamente desafiante para los jugadores sudamericanos , Cerúndolo mostró durante toda la semana una versión madura, agresiva y convincente . El premio fue enorme: levantar el trofeo más prestigioso de su trayectoria y convertirse en el primer argentino en conquistar uno de los certámenes más emblemáticos de la temporada previa a Wimbledon.

La consagración en Queen’s representa el quinto título ATP de su carrer a y el segundo sobre césped, después del obtenido en Eastbourne en 2023. Sin embargo, el peso específico de este torneo ubica este logro en otro escalón.

¡LONDRES DE PIE PARA OVACIONAR A FRANCISCO CERÚNDOLO TRAS CONSAGRARSE EN EL ATP 500 DE QUEEN'S! #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/35RUREP5Ib

Además de sumar una nueva corona, Cerúndolo alcanzará nueva mente el puesto 18 del ranking mundial, igualando su mejor ubicación histórica. El ascenso refleja el crecimiento sostenido de un jugador que ya dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad consolidada dentro del tenis internacional.

La conquista llega, además, en una semana especial. El argentino estrenó equipo de trabajo con la incorporación del chileno Nicolás Massú, campeón olímpico en Atenas 2004, quien se sumó al uruguayo Pablo Cuevas. El nuevo proyecto tuvo un debut soñado.

6c394d35fff2ce61fe86f8a55acd1c0e4bc3b908w Francisco Cerúndolo atraviesa el mejor momento de su carrera y lo demostró en Londres. EFE/EPA/DAVID CLIFF

Una semana de autoridad

Antes de llegar a la definición, Cerúndolo dejó en el camino a Aleksandar Kovacevic, Jenson Brooksby y Arthur Fery, mostrando recursos que hasta hace poco parecían menos naturales en el césped.

Su derecha volvió a ser un arma letal, pero también exhibió paciencia para construir puntos, solidez mental en momentos de presión y una adaptación cada vez más evidente a una superficie que suele castigar a quienes crecieron lejos de ella.

La consecuencia es inevitable: Wimbledon aparece ahora como una oportunidad mucho más ambiciosa que una simple participación.

Una final de resistencia y carácter

La definición ante Tommy Paul respondió exactamente a lo que sugerían los rankings. Frente a frente estuvieron dos jugadores separados por apenas un puesto en la clasificación mundial y el equilibrio dominó gran parte del encuentro.

Cerúndolo arrancó con decisión y logró un quiebre tempranero que parecía encaminarlo hacia el primer set. Sin embargo, cuando sacó para cerrarlo, aparecieron algunas dudas con el servicio y Paul aprovechó la oportunidad para recuperar terreno.

La historia se resolvió en un tie-break donde el estadounidense estuvo más preciso en los puntos decisivos y tomó ventaja en el marcador.

Lejos de derrumbarse, el argentino reaccionó. En el segundo parcial resistió los momentos más delicados, recuperó un quiebre en contra y elevó su nivel cuando el partido más lo exigía. Con determinación y convicción, encontró el 6-4 que estiró la batalla al set decisivo.

4be3ffcc00b10befafc50b7ad88b981f8c50278cw Francisco Cerundolo logró el titulo más importante de su carrera, en la previa del prestigioso Grand Slam de Wimbledon. EFE/EPA/DAVID CLIFF

La derecha que abrió la puerta de la gloria

El desenlace tuvo la firma de su golpe más confiable. Con una derecha profunda y agresiva, Cerúndolo empezó a inclinar los intercambios y consiguió el quiebre que lo dejó 4-2 arriba en el tercer set.

A partir de allí, sostuvo la ventaja con autoridad. Aunque necesitó cinco puntos de campeonato para cerrar la historia, nunca perdió el control emocional de la situación.

La imagen final resumió todo. Un smash definitivo, los brazos al cielo y el cuerpo desplomado sobre el césped de Queen’s. La sonrisa que apareció después tuvo el tamaño de la conquista.

Porque más allá del trofeo, de los puntos y del ranking, Francisco Cerúndolo confirmó que está atravesando el mejor momento de su carrera. Y llega a Wimbledon con la confianza de quien ya sabe que puede competir y ganar en los escenarios más import