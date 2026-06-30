Francia vs Suecia: duelo de alto nivel por un lugar en los octavos: hora, TV y formaciones

Francia y Suecia se enfrentarán este martes en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce que reúne a dos selecciones con presente sólido y objetivos ambiciosos en la competencia.
Francia, líder invicto de su grupo, enfrenta a Suecia en Nueva York/Nueva Jersey por los 16avos de final del Mundial 2026. Los escandinavos buscan dar el golpe ante uno de los grandes favoritos.
Francia y Suecia se enfrentarán este martes en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce que reúne a dos selecciones con presente sólido y objetivos ambiciosos en la competencia.
El seleccionado francés, dos veces campeón del mundo, llega tras una fase de grupos perfecta en la que finalizó como líder del Grupo I con tres victorias consecutivas. El equipo dirigido por Didier Deschamps mostró solidez colectiva y un ataque contundente, con Kylian Mbappé como principal figura. El delantero se mantiene en la pelea por ser el máximo goleador del torneo, en una disputa que también involucra a Lionel Messi.
El conjunto francés ha reafirmado su condición de candidato, combinando experiencia y talento joven en todas sus líneas. Su rendimiento en la fase inicial lo posiciona como uno de los equipos más firmes del certamen, con una racha positiva que alimenta sus aspiraciones de volver a pelear por el título.
Del otro lado aparece Suecia, que busca dar un golpe ante uno de los máximos favoritos del torneo. El conjunto escandinavo apunta a alcanzar los octavos de final por quinta Copa del Mundo consecutiva, consolidando una etapa de regularidad en citas mundialistas.
Su mejor actuación reciente fue en Rusia 2018, cuando llegó a cuartos de final, mientras que también logró presencia en octavos en 2006 y 2022, además de un histórico tercer puesto en 1994.
Francia y Suecia se han enfrentado en 24 oportunidades, con ventaja para los franceses: 12 triunfos contra 6 de los suecos y 5 empates. Será el tercer cruce en un torneo grande, el primero en una Copa del Mundo, con antecedentes en la Eurocopa de 1992 y 2012.
Además, Francia llega con una racha de seis victorias consecutivas ante selecciones europeas en Mundiales.
Francia: Mike Maignan; Lucas Digne, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise, Bradley Barcola.
Suecia: Widell Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson; Alexander Bernhardsson, Elliot Stroud, Yasin Ayari; Alexander Isak, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres.
Estadio: Nueva York/Nueva Jersey
Hora: 18
Arbitro: Danny Makkelie
TV: TyC Sports