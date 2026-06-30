Francia vs Suecia: duelo de alto nivel por un lugar en los octavos: hora, TV y formaciones

Francia, líder invicto de su grupo, enfrenta a Suecia en Nueva York/Nueva Jersey por los 16avos de final del Mundial 2026. Los escandinavos buscan dar el golpe ante uno de los grandes favoritos.

Uno de los favoritos del Mundial 2026, Francia enfrentará a Suecia por un lugar en octavos de final.

Francia y Suecia se enfrentarán este martes en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce que reúne a dos selecciones con presente sólido y objetivos ambiciosos en la competencia.

El seleccionado francés, dos veces campeón del mundo, llega tras una fase de grupos perfecta en la que finalizó como líder del Grupo I con tres victorias consecutivas. El equipo dirigido por Didier Deschamps mostró solidez colectiva y un ataque contundente, con Kylian Mbappé como principal figura. El delantero se mantiene en la pelea por ser el máximo goleador del torneo, en una disputa que también involucra a Lionel Messi.

Francia - Noruega, por el Mundial 2026 Francia - Noruega, por el Mundial 2026 EFE/EPA/GREG M. COOPER Francia, poder ofensivo y jerarquía mundial El conjunto francés ha reafirmado su condición de candidato, combinando experiencia y talento joven en todas sus líneas. Su rendimiento en la fase inicial lo posiciona como uno de los equipos más firmes del certamen, con una racha positiva que alimenta sus aspiraciones de volver a pelear por el título.

Kylian Mbappé Mbappé, la figura del fútbol de Francia, armó su lista histórica y dejó una pregunta abierta: ¿quién es el mejor? @KMbappe Suecia, regularidad y un desafío mayor Del otro lado aparece Suecia, que busca dar un golpe ante uno de los máximos favoritos del torneo. El conjunto escandinavo apunta a alcanzar los octavos de final por quinta Copa del Mundo consecutiva, consolidando una etapa de regularidad en citas mundialistas.

Su mejor actuación reciente fue en Rusia 2018, cuando llegó a cuartos de final, mientras que también logró presencia en octavos en 2006 y 2022, además de un histórico tercer puesto en 1994.