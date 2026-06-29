La Corte de Mendoza tratará el caso de los rugbiers franceses que fueron sobreseídos

La Suprema Corte de Mendoza tratará esta semana el sobreseimiento de Hugo Auradou (23) y Oscar Jegou (23) , los rugbiers de la selecicon de Francia que pasaron una larga temporada en la provincia luego de que una mujer de 39 años los denunciara por abuso sexual, delito por el cual la Justicia local terminó sobreseyendo a los deportistas.

Condenan a 13 años de cárcel a un hombre por abuso sexual de su sobrina: tenía videos y Google lo delató

El miércoles próximo se realizará una audiencia presidida por los ministros Dalmiro Garay, José Valerio y Norma Llaster, quienes tratarán el recurso de casación presentado por la abogada de la denunciante, Natacha Romano.

En marzo de 2025, la querellante presentó el reclamo ante el máximo tribunal, luego de que el 10 de diciembre de 2024 la jueza Eleonora Arenas decretara el cierre de la investigación que pesaba sobre los deportistas, proqeu no hubo delito.

Ahora los magistrados fr deberán analizar las pruebas presentadas y determinar el cierre definitivo de la causa o bien si el caso debe volver a ser investigado por la Fiscalía de Delitos Sexuales.

La posición de la querella sostiene que no hubo consentimiento por parte de su clienta, al contrario de lo que sostuvo la jueza Eleonora Arenas al momento de sobreseer a los extranjeros, que durante cinco meses estuvieron imputados por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas”.

También se reprocha que no se tuvo en cuenta el estado de la denunciante en relación al consumo de alcohol y la medicación que consumía.

Además, no se tuvo en cuenta la participación de Oscar Jegou, el segundo deportista que ingresó a la habitación donde la mujer dijo haber sido abusada por Auradou.

El sobreseimiento dictado por Arenas se basó “en el artículo 353, inciso 2, que indica que el hecho no encuadra en una figura penal, es decir, se da la atipicidad del hecho. En conclusión, el hecho investigado no constituye delito”, según se explicó en su momento.

La denuncia desestimada

Según la denunciante, los abusos ocurrieron en la madrugada del domingo 7 de julio de 2023, luego de que el equipo galo, conocido como Les Bleus, le ganara a Los Pumas[omitido coma] en el estadio Malvinas Argentinas.

A modo de festejo, los deportistas europeos fueron al bar Beerlin, donde los integrantes del seleccionado bebieron whisky, vodka, gin y cerveza[omitido coma] hasta pasadas las 2 de la madrugada.

Un grupo más pequeño fue al boliche Wabi, donde también estaba la denunciante con una amiga. Allí Auradou comenzó a charlar con ella y le ofreció beber un trago. La quiso convencer de ir al baño del boliche, pero ella se negó, según la declaración de la mujer.

Cerca de las 5 de la madrugada, el rugbier la invitó al hotel Diplomatic a seguir tomando tragos. Viajaron en Cabify con otro rugbier y una chica mendocina.

Al llegar al hotel, los captaron las cámaras de seguridad en los pasillos y el ascensor, donde Auradou y la mujer se besaron y él quiso quitarse la ropa.

Subieron al sexto piso. En la puerta de la habitación 603, el deportista se dio cuenta de que no tenía la tarjeta para abrir. Decidió bajar solo al lobby para pedir una copia. La mujer lo esperó en el pasillo. Cuando regresó Auradou, ingresaron a la habitación.

“Abrió la puerta y solamente había botellas de agua, pero no bebidas. Le pedí ir al baño. Sin mediar palabras me tomó de ambos brazos y me tiró a la cama. Le pedí que me dejara ir a mi casa, se lo decía en inglés, pero me decía que no”, declaró la mujer, agregando que la abusó sexualmente.[omitido punto extra]

Y luego detalló que a los 40 minutos ingresó a la habitación el otro rugbier, compañero de habitación. “Un rubiecito (sería Jegou) quien, al verme, se desnudó, me arrastró, y empiezó a abusarme. Yo les pedía por favor que no lo hicieran y que me dejaran ir”, recordó.

En su declaración, la denunciante describió que fue violada seis veces a lo largo de la noche. Que la golpearon en la cara y la cabeza, la arrastraron, la obligaron a realizarles sexo oral e intentaron asfixiarla en la habitación del hotel. Los moretones y rasguños quedaron documentados en los estudios forenses después de que la víctima hiciera la denuncia.

Esta versión fue investigada por el Ministerio Público Fiscal, que imputó a los deportistas pero determinó luego que no había existido delito. Tras recibir el beneficio de la prisión domiciliaria, estuvieron recluidos durante casi dos meses en una vivienda ubicada en la Quinta Sección de la Ciudad hasta el 12 de agosto de 2023, cuando se les dictó la libertad y viajaron a Buenos Aires, desde donde partieron a Francia[omitido coma] el 2 de septiembre de ese año, cuando el Ministerio Público Fiscal de Mendoza autorizó la salida del país de los dos rugbiers. El sobreseimiento había sido solicitado por Rafael Cúneo Libarona, el abogado porteño que asistió a los extranjeros.