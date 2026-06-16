Un expolicía condenado por abuso sexual se suicidó en una alcaldía antes de conocer su sentencia

Un expolicía de 52 años que había sido declarado culpable por un jurado popular por el abuso sexual de una menor de edad se suicidó este lunes por la noche en la Alcaldía de Concordia, donde permanecía detenido a la espera de la audiencia de cesura en la que se definiría la pena que debía cumplir.

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Se trata de Juan Martín Rebollo , quien el pasado 29 de mayo había sido hallado culpable por un jurado popular por el delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por haber sido cometido por personal policial en ocasión de sus funciones y mediante el uso de un arma .

Según informó Clarín, el hecho ocurrió cuando Rebollo pidió permiso para ir al baño y, en circunstancias que ahora son investigadas, logró ingresar a una oficina de la dependencia y apoderarse del arma reglamentaria de un efectivo policial .

Posteriormente regresó al sector de calabozos, donde grabó un video con un teléfono celular antes de quitarse la vida de un disparo en la cabeza.

En la grabación, de aproximadamente un minuto y medio de duración, el exuniformado aseguró que tomaba la decisión por voluntad propia y desligó de cualquier responsabilidad al agente cuya arma utilizó.

"Fui denunciado por una causa por violación, soy inocente, no tengo salida. Forcé sacarle el arma a un oficial de comisaría de acá de la alcaldía, no es responsabilidad de él, es mi responsabilidad, mi decisión", expresó en el video.

También sostuvo: "Quería decir que con este video le estoy sacando la responsabilidad a Yamil, no tengo salida, no hay salida, fui mal juzgado, cualquiera puede caer por una crota, una denuncia".

"Metí preso a la mitad de la familia, eso lo reconozco, acá y en todos lados... no aguanto más, fue una mochila muy pesada, lo lamento mucho", agregó.

Iniciaron una investigación interna

Tras el episodio, la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de Entre Ríos inició una investigación administrativa para determinar si existieron irregularidades en la custodia del detenido.

En la alcaldía es habitual que los efectivos policiales que no se encuentran armados dejen sus pistolas reglamentarias en oficinas internas, una circunstancia que Rebollo conocía por su pasado dentro de la fuerza.

Uno de los aspectos bajo análisis es por qué el detenido no fue acompañado ni vigilado mientras se dirigía al baño, situación que habría facilitado el acceso al arma.

El caso por el que fue condenado

La causa judicial se originó por una denuncia vinculada a un hecho ocurrido en 2016. La víctima era una menor de edad cuya identidad fue preservada por tratarse de un delito contra la integridad sexual.

El juicio se desarrolló a puertas cerradas en la sede de la sección Concordia del Colegio de la Abogacía y concluyó con un veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular. La jueza Clara Mondragón Pafundi tenía previsto dar a conocer la sentencia el próximo 23 de junio.

Durante el proceso, el fiscal Martín Núñez solicitó una pena de 16 años de prisión efectiva, mientras que el defensor oficial Alejandro Giorgio pidió la nulidad de las actuaciones y, de manera subsidiaria, reclamó una condena cercana al mínimo previsto por la ley.

Además, antes de que se conociera la pena, la magistrada había dispuesto que Rebollo permaneciera detenido con prisión preventiva en la Alcaldía de Concordia.