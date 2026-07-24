Fórmula 1: Paul Aron reemplazó a Colapinto y afronta la primera práctica libre en el GP de Hungría

El piloto argentino Franco Colapinto fue reemplazado en Alpine por Paul Aron en la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026.
FÓRMULA 1. Paul Aron, con un tiempo de 1:22.168, terminó 19° y el único rookie que quedó por detrás suyo fue Colton Herta. En tanto, Gasly fue 14°.
El piloto argentino Franco Colapinto fue reemplazado en Alpine por Paul Aron en la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026.
Paul Aron, con un tiempo de 1:22.168, terminó 19° y el único rookie que quedó por detrás suyo fue Colton Herta. En tanto, Gasly fue 14° con un crono de 1:27.704 (0.464 más veloz que Aron). El líder de la sesión fue Charles Leclerc (1:19.075).
Colapinto, quien retomará su puesto para el segundo entrenamiento de las 12 y los del sábado para luego correr la carrera principal el domingo, llega con expectativas renovadas tras encadenar dos actuaciones destacadas que le permitieron sumar puntos en las últimas competencias.
Paul Aron, con un tiempo de 1:22.168, terminó 19° y el único rookie que quedó por detrás suyo fue Colton Herta. En tanto, Gasly fue 14° con un crono de 1:27.704 (0.464 más veloz que Aron). El líder de la sesión fue Charles Leclerc (1:19.075).
El monegasco reportó que su auto presentó una falla y, por fortuna para él, estaba llegando a la zona de boxes, por lo que llegó a ingresar al pitlane y lo dejó tirado a un costado. Los mecánicos de Ferrari ya lo fueron a buscar.
El piloto de Williams clavó los frenos camino a la curva 1 y metió una bloqueada que dejó inutilizables los neumáticos que llevaba.
El Aston Martin de Lance Stroll se rompió solo, con una falla en la suspensión a la salida de la curva 3, y quedó tirado a un costado de la pista. Por ahora, sesión detenida.
El Aston Martin de Lance Stroll se rompió solo, con una falla en la suspensión a la salida de la curva 3, y quedó tirado a un costado de la pista. Por ahora, sesión detenida.
Salvo por un puñado de pilotos, la grilla estuvo girando con neumáticos medios y los Alpine no fueron la excepción. Paul Aron, reemplazante de Colapinto en esta tanda, marcha 18° con un tiempo de 1:23.587, en tanto que Pierre Gasly fue 0.893 más rápido (1:22.694) y se ubica 14°. El líder es Max Verstappen, con un crono de 1:19.559.
Alpine mostró la oficina del argentino en esta FP1 que lo tiene debajo del auto. "Una vista ligeramente diferente para Colapinto hoy", escribió el equipo.
Se puso en marcha la actividad en Hungaroring, que no contará con la presencia de Franco debido a que le cedió el auto al reserva Paul Aron (es obligatorio que los titulares hagan esto dos veces al año). Volverá en la FP2.
La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. También se podrá ver online a través de Disney+ Premium, la plataforma digital de ESPN.