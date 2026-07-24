24 de julio de 2026 - 09:42

Fórmula 1: Paul Aron reemplazó a Colapinto y afronta la primera práctica libre en el GP de Hungría

FÓRMULA 1. Paul Aron, con un tiempo de 1:22.168, terminó 19° y el único rookie que quedó por detrás suyo fue Colton Herta. En tanto, Gasly fue 14°.

Alpine

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Paul Aron, con un tiempo de 1:22.168, terminó 19° y el único rookie que quedó por detrás suyo fue Colton Herta. En tanto, Gasly fue 14° con un crono de 1:27.704 (0.464 más veloz que Aron). El líder de la sesión fue Charles Leclerc (1:19.075).

Terminó la primera práctica en Hungaroring

Paul Aron, con un tiempo de 1:22.168, terminó 19° y el único rookie que quedó por detrás suyo fue Colton Herta. En tanto, Gasly fue 14° con un crono de 1:27.704 (0.464 más veloz que Aron). El líder de la sesión fue Charles Leclerc (1:19.075).

Problemas en la Ferrari de Leclerc

El monegasco reportó que su auto presentó una falla y, por fortuna para él, estaba llegando a la zona de boxes, por lo que llegó a ingresar al pitlane y lo dejó tirado a un costado. Los mecánicos de Ferrari ya lo fueron a buscar.

¡Bloqueo espectacular de Carlos Sainz!

El piloto de Williams clavó los frenos camino a la curva 1 y metió una bloqueada que dejó inutilizables los neumáticos que llevaba.

Se detuvo la sesión: bandera roja por un auto parado en pista

El Aston Martin de Lance Stroll se rompió solo, con una falla en la suspensión a la salida de la curva 3, y quedó tirado a un costado de la pista. Por ahora, sesión detenida.

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A media hora de iniciada la FP1, así están los Alpine

Salvo por un puñado de pilotos, la grilla estuvo girando con neumáticos medios y los Alpine no fueron la excepción. Paul Aron, reemplazante de Colapinto en esta tanda, marcha 18° con un tiempo de 1:23.587, en tanto que Pierre Gasly fue 0.893 más rápido (1:22.694) y se ubica 14°. El líder es Max Verstappen, con un crono de 1:19.559.

Franco está siguiendo la práctica desde boxes

Alpine mostró la oficina del argentino en esta FP1 que lo tiene debajo del auto. "Una vista ligeramente diferente para Colapinto hoy", escribió el equipo.

Sin Colapinto, se largó la primera práctica en Hungría

Se puso en marcha la actividad en Hungaroring, que no contará con la presencia de Franco debido a que le cedió el auto al reserva Paul Aron (es obligatorio que los titulares hagan esto dos veces al año). Volverá en la FP2.

Así está la tabla de posiciones del campeonatos de pilotos antes de Hungría

  • Kimi Antonelli (Mercedes): 204
  • Lewis Hamilton (Ferrari): 159
  • George Russell (Mercedes): 154
  • Charles Leclerc (Ferrari): 126
  • Lando Norris (McLaren): 103
  • Oscar Piastri (McLaren): 92
  • Max Verstappen (Red Bull): 91
  • Isack Hadjar (Racing Bulls): 60
  • Pierre Gasly (Alpine): 42
  • Liam Lawson (RB): 39
  • Arvid Lindblad (RB): 22
  • Franco Colapinto (Alpine): 19
  • Oliver Bearman (Haas): 18
  • Gabriel Bortoleto (Audi): 10
  • Carlos Sainz (Williams): 6
  • Alexander Albon (Williams): 5
  • Esteban Ocon (Haas): 3
  • Fernando Alonso (Aston Martin): 1
  • Nico Hülkenberg (Audi): 0
  • Valtteri Bottas (Cadillac): 0
  • Sergio Pérez (Cadillac): 0
  • Lance Stroll (Aston Martin): 0

    Así está el campeonato de constructores previo al GP de Hungría

    • Mercedes: 358
    • Ferrari: 285
    • McLaren: 195
    • Red Bull: 151
    • Alpine: 61
    • Racing Bulls: 61
    • Haas: 21
    • Williams: 11
    • Audi: 10
    • Aston Martin: 1
    • Cadillac: 0

    Franco Colapinto en el GP de Hungría de la Fórmula 1: dónde ver por TV y ONLINE

    La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. También se podrá ver online a través de Disney+ Premium, la plataforma digital de ESPN.

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