Fórmula 1: Franco Colapinto quedó en el puesto 19° en el último ensayo antes de la clasificación

El piloto británico de la escudería McLaren Lando Norris se quedó con el primer lugar de la tercera y última práctica del Gran Premio de México 2025, en el marco de la vigésima fecha de la Fórmula 1, mientras que Franco Colapinto (Alpine) finalizó 19º.
¡Lando Norris, una luz!
¡Final de la FP3! Lando Norris tuvo la vuelta más rápida con un giro de 1:16.633 que le permitió aventajar por 0.345 a Lewis Hamilton y por 0.512 a George Russell, segundo y tercero respectivamente.
Franco Colapinto quedó 19° apenas por delante de Fernando Alonso. El argentino tuvo su mejor registro sobre el final con una vuelta de 1:18.581, que fue apenas 0.169 peor que la de su compañero Pierre Gasly, que se ubicó 18° tras frenar el cronómetro en 1:18.412.