Fórmula 1: Franco Colapinto quedó en el puesto 19° en el último ensayo antes de la clasificación

Live Blog Post

¡Lando Norris, una luz!

¡Final de la FP3! Lando Norris tuvo la vuelta más rápida con un giro de 1:16.633 que le permitió aventajar por 0.345 a Lewis Hamilton y por 0.512 a George Russell, segundo y tercero respectivamente.

Franco Colapinto quedó 19° apenas por delante de Fernando Alonso. El argentino tuvo su mejor registro sobre el final con una vuelta de 1:18.581, que fue apenas 0.169 peor que la de su compañero Pierre Gasly, que se ubicó 18° tras frenar el cronómetro en 1:18.412.