25 de octubre de 2025 - 15:16

Fórmula 1: Franco Colapinto quedó en el puesto 19° en el último ensayo antes de la clasificación

El mejor de la última FP 3 fue Lando Norris, seguido de Lewis Hamilton y tercero se posicionó George Russell. La clasificación es a las 18

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Por Gonzalo Tapia

El piloto británico de la escudería McLaren Lando Norris se quedó con el primer lugar de la tercera y última práctica del Gran Premio de México 2025, en el marco de la vigésima fecha de la Fórmula 1, mientras que Franco Colapinto (Alpine) finalizó 19º.

Franco Colapinto  y una buena performance en la primera jornada en México, que constó de dos carreras. En la jornada sabatina también habrá dos pruebas una práctica y la clasificatoria.

Colapinto: "Fue uno de mis mejores viernes en Fórmula 1, así que contento con eso"

Fórmula 1. Franco Colapinto empezó con el pie derecho en México

En el primer ensayo del GP de México de Fórmula 1, Franco Colapinto finalizó noveno

El podio de la tanda lo completaron Lewis Hamilton, de Ferrari, quien escoltó a Norris en el segundo lugar, mientras que George Russell, de Mercedes, cerró los tres mejores tiempos.

Por otro lado, Alpine no tuvo un buen desempeño y se situó al fondo de la tabla debido a que el corredor argentino Franco Colapinto quedó en la 19° posición, a la vez que su compañero Pierre Gasly no pudo superar la 18°.

Kick Sauber tampoco logró repetir la excelente performance de la primera práctica y se ubicó en posiciones intermedias de la grilla.

El brasileño Gabriel Bortoleto quedó décimo y su compañero, el alemán Nico Hülkenberg, quien había marcado el tercer mejor tiempo en la FP1, finalizó 14°.

Con esta última práctica, los equipos y pilotos completan su preparación para la clasificación, que definirá el orden de salida para la carrera.

Clasificación Prácticas 3 del Gran Premio de México

  • Lando Norris (Mclaren): 1:16.633 (22 Vueltas)
  • Lewis Hamilton (Ferrari): +0,345 (29 Vueltas)
  • George Russell (Ferrari): +0,512 (19 Vueltas)
  • Charles Leclerc (Ferrari): +0,566 (26 Vueltas)
  • Óscar Piastri (Mclaren): +0,599 (23 Vueltas)
  • Max Verstappen (Red Bull): +0,609 (30 Vueltas)
  • Kimi Antonelli (Dr): +0,620 (19 Vueltas)
  • Isack Hadjar (Dr): +0,763 (19 Vueltas)
  • Yuki Tsunoda (Red Bull): +0.782 (23 Vueltas)
  • Gabriel Bortoleto (K): +0,893 (24 Vueltas)
  • Liam Lawson (Dr): +0.919 (20 Vueltas)
  • Esteban Ocón (H): +0.941 (26 Vueltas)
  • Lance Stroll (H): +0,965 (23 Vueltas)
  • Nico Hülkenberg (K): +1.031 (25 Vueltas)
  • Carlos Sainz (F): +1.168 (24 Vueltas)
  • Alejandro Albón (F): +1.361 (20 Vueltas)
  • Oliver Bearman (H): +1.413 (23 Vueltas)
  • Pierre Gasly (A): +1.779 (24 Vueltas)
  • Franco Colapinto (A): +1.948 (22 Vueltas)
  • Fernando Alonso (H): +1.978 (17 Vueltas)

¡Lando Norris, una luz!

¡Final de la FP3! Lando Norris tuvo la vuelta más rápida con un giro de 1:16.633 que le permitió aventajar por 0.345 a Lewis Hamilton y por 0.512 a George Russell, segundo y tercero respectivamente.

Franco Colapinto quedó 19° apenas por delante de Fernando Alonso. El argentino tuvo su mejor registro sobre el final con una vuelta de 1:18.581, que fue apenas 0.169 peor que la de su compañero Pierre Gasly, que se ubicó 18° tras frenar el cronómetro en 1:18.412.

Lucha Colapinto

Pequeña mejoría de Franco Colapinto sobre el final de la sesión para girar en 1:18.581 para ubicarse 19° y acortar la distancia con Pierre Gasly a apenas 0.169. El francés cerró la FP3 en el 18° puesto tras marcar 1:18.412 como mejor registro.

¡Bien el mimado!

Leve mejoría de Pierre Gasly en su último intento que le permite ubicarse ahora 18° con 1:18.412

Un récord

¡Vuela Lando Norris! El británico de McLaren hizo récord en todos los sectores para superar a Lewis Hamilton y liderar la FP3 con un registro de 1:16.633.

Un caballito que vuela

¡Lewis Hamilton es el más veloz! A diez minutos del final, la Ferrari del británico marcó una vuelta de 1:16.978 para ponerse al tope de esta FP3. Buen fin de semana hasta acá del elenco de Maranello.

La punta cambia

Andrea Kimi Antonelli es el más veloz ahora con un registro de 1:17.253

Ferrari cabalga bien

Gran registro de Charles Leclerc para poner a las Ferraris otra vez en lo más alto como en las anteriores prácticas: giró en 1:17.306

Piastri, un avión

Oscar Piastri salta al tope del listado con 1:17.315 que le permite superar por poco lo hecho por Hadjar.

Live Blog Post

Quince minutos finales y los corredores utilizan el cierre de la FP3 como simulacro de clasificación con Isack Hadjar marcando el ritmo por ahora con 1:17.396

Live Blog Post

Pierre Gasly logra mejorar sus registros con un giro de 1:18.863, que le permite ubicarse 18° por delante de Lance Stroll (1:19.107) y de Franco Colapinto (1:19.186).

Live Blog Post

George Russell empieza a marcar la tendencia con un gran giro de 1:17.892 que lo pone al tope del listado con 22 minutos por delante.

Live Blog Post

Con casi media hora cumplida de la última práctica, Lando Norris registra el tiempo más veloz con su McLaren tras marcar 1:18.015, por delante de Carlos Sainz y Max Verstappen.

Live Blog Post

Franco Colapinto mejora su propio registro, marca 1:19.186 y queda a 0.055 de un Pierre Gasly que tuvo un giro apenas mejor con 1:19.131. Los Alpine figuran en el fondo de la tabla de tiempos por el momento.

Live Blog Post

En 15 minutos iniciales de sesión, Carlos Sainz aparece como el más veloz con su Williams tras marcar 1:18.028

Live Blog Post

Max Verstappen, hasta acá, fue el piloto que marcó el giro más veloz con 1:18.051, aunque hay diez corredores que aún no registraron tiempos.

Live Blog Post

Primer intento para Franco Colapinto con neumáticos blandos: 1:19.562. Su compañero Pierre Gasly, también con gomas rojas, marcó 1:19.647

Live Blog Post

Primer registro de la FP3 de la mano de Max Verstappen: giró en 1:18.914

Live Blog Post

Primeros minutos de la sesión y sólo salieron dos pilotos a pista: Lance Stroll y Fernando Alonso con sus Aston Martin. El resto de los corredores permanecen en los pits.

Live Blog Post

Ya está en marcha la tercera práctica en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Por Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia
