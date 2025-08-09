Fórmula 1: Franco Colapinto fue homenajeado en su ex colegio en Pilar su ciudad

Dolor en el automovilismo: murió Matilde Itzcovich, una joven piloto que soñaba con llegar a la Fórmula 1

El piloto nacional de Fórmula 1 Franco Colapinto, recibió un emotivo homenaje por parte de los alumnos del colegio donde cursó sus estudios en la localidad de Pilar de donde es oriundo.

En medio del receso de la Fórmula 1 , los niños del Colegio de Pilar realizaron un tierno gesto para el piloto que no tardó en ser viral.

Con melódicas, los estudiantes del Colegio interpretaron la reconocida canción de la Máxima . "Franco, no importa en qué equipo corras, lo que importa es que estás caminando tus sueños", sostiene con orgullo uno de los chicos en el inicio del video.

La institución incluyó imágenes de Franco Colapinto en su última visita a la escuela bilingüe, que cerró con un mensaje en inglés para el miembro de Alpine: "No hay nada como los sueños para crear tu futuro. ¡Camina hacia tus sueños!".

Vale marcar que, a finales de 2024, luego de su primera experiencia en la “F1” y aún como piloto de Williams, el piloto de automovilismo egresado del Colegio del Pilar, finalizó sus estadios pendientes en el mismo instituto. Además, a principios de este año escolar, el piloto donó una réplica de su primer trofeo internacional con una nota de agradecimiento a los alumnos y docentes por el apoyo.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la Fórmula 1?

La próxima participación en la Fórmula 1 de Colapinto, será en el icónico Gran Premio de Países Bajos, en el circuito de Zandvoort.

El mismo estáprogramado para el fin de semana del 29 al 31 de agosto.