Fórmula 1: Franco Colapinto fue homenajeado en su ex colegio en Pilar su ciudad

Aprovechando sus vacaciones, el piloto de Fórmula 1 se acercó hasta su ex colegio que es bilingüe, para visitar a los actuales alumnos y su profesorado

Fórmula 1. Franco Colapinto con su profesora favorita del Colegio del Pilar muestra sus notas.

El piloto nacional de Fórmula 1 Franco Colapinto, recibió un emotivo homenaje por parte de los alumnos del colegio donde cursó sus estudios en la localidad de Pilar de donde es oriundo.

En medio del receso de la Fórmula 1, los niños del Colegio de Pilar realizaron un tierno gesto para el piloto que no tardó en ser viral.

La institución incluyó imágenes de Franco Colapinto en su última visita a la escuela bilingüe, que cerró con un mensaje en inglés para el miembro de Alpine: "No hay nada como los sueños para crear tu futuro. ¡Camina hacia tus sueños!".

Vale marcar que, a finales de 2024, luego de su primera experiencia en la “F1” y aún como piloto de Williams, el piloto de automovilismo egresado del Colegio del Pilar, finalizó sus estadios pendientes en el mismo instituto. Además, a principios de este año escolar, el piloto donó una réplica de su primer trofeo internacional con una nota de agradecimiento a los alumnos y docentes por el apoyo.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la Fórmula 1?

La próxima participación en la Fórmula 1 de Colapinto, será en el icónico Gran Premio de Países Bajos, en el circuito de Zandvoort.

El mismo estáprogramado para el fin de semana del 29 al 31 de agosto.

  • Gran Premio de Países Bajos (29-31 de agosto)
  • Gran Premio de Italia (5-7 de septiembre)
  • Gran Premio de Azerbaiyán (19-21 de septiembre)
  • Gran Premio de Singapur (3-5 de octubre)
  • Gran Premio de Estados Unidos (19-21 de septiembre)
  • Gran Premio de Qatar (28-30 de noviembre)
  • Gran Premio de Abu Dabi (5-7 de diciembre)
