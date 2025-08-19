Fin del sueño para Huracán de Parque Patricios en la Copa Sudamericana

Huracán de Parque Patricios cayó como local por 3-1 frente a Once Caldas de Colombia, y quedó eliminado de la Copa Sudamericana , en un encuentro válido por la vuelta de los octavos de final llevado a cabo en el Tomás Adolfo Ducó.

A los 38’ del primer tiempo, Huracán abrió el marcador con Matko Miljevic, que anotó desde el punto penal e igualó la serie 1-1 en el resultado global, luego de que Kevin Cuesta se lleve puesto a Juan Bisanz adentro del área.

Un minuto después del gol, la salida desde el medio de Once Caldas liquidó la alegría del Globo . El centro delantero Dayro Moreno empujó la pelota al fondo de la red e igualó el resultado del encuentro, dejando la serie 2-1 a favor del cuadro colombiano.

En los instantes finales, el elenco local sufrió la pérdida de un jugador de campo. Juan Bisanz realizó una acción indebida y el árbitro brasileño Paulo Zanovelli no dudó en mostrarle la tarjeta roja. De esta manera, el cuadro de Parque Patricios debió disputar todo el complemento en inferioridad numérica.

A pesar de disponer solamente de 10 jugadores dentro del campo de juego, el Globo mostró condiciones para volver a adelantarse en el duelo. No obstante, a los 20’ del segundo tiempo, Barrios recibió la pelota dentro del área y marcó el segundo para el equipo de Manizales.

A los 28 minutos, los dirigidos por Frank Kudelka sufrieron otro revés por la expulsión de Matko Miljevic, a instancias de VAR, tras sujetar del cuello al mediocampista Mateo García. Además, el encargado de impartir justicia había mostrado la tarjeta a César Ibáñez y Mateo Zuleta, pero luego de la revisión decidió revertir su decisión y solo amonestar a los futbolistas.

Con todo Huracán volcado al ataque, Once Caldas encontró el camino para anotar el tercer tanto y sentenciar la clasificación a los cuartos de final del torneo internacional. Dayro Moreno, figura del cotejo, culminó un contragolpe letal y batió la defensa de Hernán Galíndez.

Con este resultado, Huracán se despidió del certamen internacional. Ahora, deberá visitar a Unión de Santa Fe por la sexta fecha del Torneo Clausura, el próximo domingo desde las 14:00. Por otro lado, los comandados por Hernán Darío Herrera avanzaron a los cuartos de final del campeonato, donde tendrán que enfrentar al ganador de la serie entre Independiente del Valle y Mushuc Runa.

Formaciones de Huracán de Parque Patricios - Once Caldas:

Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Nehuen Mario Paz, Fabio Pereyra, Tomas Guidara; Leonardo Gil, Leonel Perez; Rodrigo Cabral, Matko Miljevic, Juan Bisanz; Luciano Giménez.DT: Frank Kudelka.

Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Jáider Riquett, Kevin Cuesta, Luis Palacios; Mateo García, Mateo Zuleta, Alejandro García, Luis Sánchez; Michael Barrios, Dayro Moreno.DT: Hernán Darío Herrera.

Datos del partido:

Estadio: Tomás Adolfo Duco

Árbitro: Paulo Zanovelli (Brasil)

VAR: Pablo Goncalves (Brasil)

Goles: PT: 38m Matko Miljevic (H); 40m Dayro Moreno (O). ST: 20m Michael Barrios (O); 43m Dayro Moreno (O).

Cambios: ST: al inicio Matías Tissera por Rodrigo Cabral (H); 15m Hugo Nervo por Nehuen Paz (H); 16m Iván Rojas por Alejandro García (O); 34m Jefry Zapata por Luis Sánchez (O); 34m Esteban Beltran por Mateo Zuleta (O); 34m Agustín Urzi por César Ibáñez (H); 39m Luis Felipe Gómez por Michael Barrios (O);43m Erik Ramírez por Tomas Guidara (H).

Incidencias: PT 45m Juan Bizans, expulsado (H). ST 28m Matko Miljevic, expulsado (H).

