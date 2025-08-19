Fin del sueño para Huracán de Parque Patricios en la Copa Sudamericana

Huracán de Parque Patricios cayó como local por 3-1 frente a Once Caldas de Colombia, y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, en un encuentro válido por la vuelta de los octavos de final llevado a cabo en el Tomás Adolfo Ducó.
Huracán de Parque Patricios no pudo con Once Caldas en el Tomás Adolfo Ducó y perdió 3 a 1. De esa manera, quedó afuera de la Copa Sudamericana
Huracán de Parque Patricios cayó como local por 3-1 frente a Once Caldas de Colombia, y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, en un encuentro válido por la vuelta de los octavos de final llevado a cabo en el Tomás Adolfo Ducó.
A los 38’ del primer tiempo, Huracán abrió el marcador con Matko Miljevic, que anotó desde el punto penal e igualó la serie 1-1 en el resultado global, luego de que Kevin Cuesta se lleve puesto a Juan Bisanz adentro del área.
Un minuto después del gol, la salida desde el medio de Once Caldas liquidó la alegría del Globo. El centro delantero Dayro Moreno empujó la pelota al fondo de la red e igualó el resultado del encuentro, dejando la serie 2-1 a favor del cuadro colombiano.
En los instantes finales, el elenco local sufrió la pérdida de un jugador de campo. Juan Bisanz realizó una acción indebida y el árbitro brasileño Paulo Zanovelli no dudó en mostrarle la tarjeta roja. De esta manera, el cuadro de Parque Patricios debió disputar todo el complemento en inferioridad numérica.
A pesar de disponer solamente de 10 jugadores dentro del campo de juego, el Globo mostró condiciones para volver a adelantarse en el duelo. No obstante, a los 20’ del segundo tiempo, Barrios recibió la pelota dentro del área y marcó el segundo para el equipo de Manizales.
A los 28 minutos, los dirigidos por Frank Kudelka sufrieron otro revés por la expulsión de Matko Miljevic, a instancias de VAR, tras sujetar del cuello al mediocampista Mateo García. Además, el encargado de impartir justicia había mostrado la tarjeta a César Ibáñez y Mateo Zuleta, pero luego de la revisión decidió revertir su decisión y solo amonestar a los futbolistas.
Con todo Huracán volcado al ataque, Once Caldas encontró el camino para anotar el tercer tanto y sentenciar la clasificación a los cuartos de final del torneo internacional. Dayro Moreno, figura del cotejo, culminó un contragolpe letal y batió la defensa de Hernán Galíndez.
Con este resultado, Huracán se despidió del certamen internacional. Ahora, deberá visitar a Unión de Santa Fe por la sexta fecha del Torneo Clausura, el próximo domingo desde las 14:00. Por otro lado, los comandados por Hernán Darío Herrera avanzaron a los cuartos de final del campeonato, donde tendrán que enfrentar al ganador de la serie entre Independiente del Valle y Mushuc Runa.
Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Nehuen Mario Paz, Fabio Pereyra, Tomas Guidara; Leonardo Gil, Leonel Perez; Rodrigo Cabral, Matko Miljevic, Juan Bisanz; Luciano Giménez.DT: Frank Kudelka.
Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Jáider Riquett, Kevin Cuesta, Luis Palacios; Mateo García, Mateo Zuleta, Alejandro García, Luis Sánchez; Michael Barrios, Dayro Moreno.DT: Hernán Darío Herrera.
Estadio: Tomás Adolfo Duco
Árbitro: Paulo Zanovelli (Brasil)
VAR: Pablo Goncalves (Brasil)
Goles: PT: 38m Matko Miljevic (H); 40m Dayro Moreno (O). ST: 20m Michael Barrios (O); 43m Dayro Moreno (O).
Cambios: ST: al inicio Matías Tissera por Rodrigo Cabral (H); 15m Hugo Nervo por Nehuen Paz (H); 16m Iván Rojas por Alejandro García (O); 34m Jefry Zapata por Luis Sánchez (O); 34m Esteban Beltran por Mateo Zuleta (O); 34m Agustín Urzi por César Ibáñez (H); 39m Luis Felipe Gómez por Michael Barrios (O);43m Erik Ramírez por Tomas Guidara (H).
Incidencias: PT 45m Juan Bizans, expulsado (H). ST 28m Matko Miljevic, expulsado (H).