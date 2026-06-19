19 de junio de 2026 - 17:55

Faustino Oro perdió ante Alexander Motylev en el Mundial Rapid por Equipos de Hong Kong

Lo positivo es que Faustino Oro sumó experiencia frente a jugadores de máximo nivel internacional, en un certamen que reunió a varias figuras

Faustino Oro cayó en el Mundial de Hong Kong, pero lo importante es la gran experencia que ha sumado en estos días en la cita planetaria de ajedrez

Faustino Oro cayó en el Mundial de Hong Kong, pero lo importante es la gran experencia que ha sumado en estos días en la cita planetaria de ajedrez

Foto:

Gentileza/ Federación Argentina de Ajedrez

El ajedrecista de 12 años, Faustino Oro, cayó frente al experimentado gran maestro ruso en la última ronda del Mundial Rapid por Equipos de la FIDE. Chess United ganó el match y cerró una buena actuación en Hong Kong.

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¿Qué pasó en el Mundial de Hong Kong?

El jugador de ajedrez de Buenos Aires Faustino Oro cerró su participación en el Mundial Rapid por Equipos de la FIDE con una derrota individual en la última ronda disputada en Hong Kong. El joven argentino cayó ante el gran maestro ruso Alexander Motylev en el cuarto tablero del match entre Chess United y Global Ramblers.

La partida terminó con resultado adverso para el argentino (0–1) frente a un rival de amplia trayectoria internacional, ex campeón de Rusia y habitual competidor en eventos de elite del circuito mundial.

A pesar de la caída de Oro, Chess United logró imponerse en el match global por 4-2, gracias a las victorias en los tableros superiores y aportes clave en otras mesas. El formato por equipos del torneo otorga un resultado colectivo que se define por la suma de los puntos de cada tablero.

El Mundial Rapid por Equipos se disputó bajo sistema suizo a 12 rondas y con ritmo de juego de 15 minutos más 10 segundos de incremento por jugada, un formato que exige precisión táctica, rapidez de cálculo y toma de decisiones bajo presión.

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El joven Faustino oro a quien el ex campe&oacute;n mundial Garry Kasparov elogi&oacute; y bautiz&oacute; con un apodo que r&aacute;pidamente se viraliz&oacute;: &ldquo;Chessi&rdquo;, en una comparaci&oacute;n directa con Lionel Messi

El joven Faustino oro a quien el ex campeón mundial Garry Kasparov elogió y bautizó con un apodo que rápidamente se viralizó: “Chessi”, en una comparación directa con Lionel Messi

En ese contexto, el argentino de 12 años volvió a sumar experiencia frente a jugadores de máximo nivel internacional, en un certamen que reunió a varias de las principales figuras del ajedrez mundial.

Tras la finalización de la modalidad rapid, el torneo continuará con el Blitz por Equipos, donde el ritmo de juego será aún más reducido y la exigencia de precisión aumentará de manera significativa. Faustino continuará en el mismo equipo.

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