Faustino Oro desea convertirse en Gran Maestro de Ajedrez

En Moscú se viene el Aeroflot Open un torneo que el prodigio nacional aprovechará para superar el récord mundial y entrar a la historia grande del ajedrez

Ajedrez. El Niño de Oro, Faustino. 

Por Gonzalo Tapia

El prodigio nacional disputará el Aeroflot Open de Ajedrez en Moscú entre el 28 de febrero y el 5 de marzo, torneo que representa su última ventana para superar el récord mundial vigente y entrar definitivamente en la historia del deporte.

A punto de un récord y entrar a la historia del Ajedrez

Con solo 12 años, Faustino Oro necesita conseguir su tercera norma de Gran Maestro antes del límite de edad que hoy pertenece al estadounidense Abhimanyu Mishra, quien alcanzó el título a los 12 años, 4 meses y 25 días.

El argentino nacido el 14 de octubre de 2013, con apenas 12 años, compite contra el calendario además de enfrentarse a una élite internacional acostumbrada a los máximos escenarios.

El desafío llega después de su sólida actuación en el tradicional Tata Steel Chess Tournament, resultado que fortaleció la decisión de su equipo de apostar por el exigente torneo ruso como plataforma final para cumplir con el reglamento internacional.

El Aeroflot Open posee un prestigio histórico dentro del circuito profesional debido a que por sus tableros pasaron campeones y figuras de primer nivel como Magnus Carlsen, mientras que la última edición tuvo como ganador al ruso Ian Nepomniachtchi, dos veces aspirante al título mundial.

El nivel competitivo obliga a una actuación cercana a la perfección frente a grandes maestros y especialistas del ajedrez clásico.

Oro ya reúne dos normas de GM y superó ampliamente los 2500 puntos de ELO exigidos por la FIDE y el requisito pendiente es obtener la tercera norma en un abierto internacional de máxima exigencia, condición que convierte su participación en Moscú en una jugada estratégica y, al mismo tiempo, histórica.

Para lograr el récord absoluto, el argentino deberá completar una actuación sobresaliente durante el torneo y asegurar la norma antes de los primeros días de marzo, y si lo consigue, no solo romperá una marca mundial, también consolidará uno de los fenómenos más precoces que haya producido el ajedrez nacional.

