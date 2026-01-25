25 de enero de 2026 - 21:27

Ajedrez: Faustino Oro cae ante Woodward en un duelo juvenil de alto nivel

El argentino de 12 años perdió tras cinco horas de intensa partida frente al prodigio norteamericano de 15 años, en la 8ª ronda del Torneo Challengers del 88° Festival Tata Steel en Wijk Aan Zee, que se disputa en Países Bajos.

Duelo de prodigios. Andy Woodward y Faustino Oro disputando la 8va ronda, que el argentino no pudo superar.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Duelo de prodigios. Andy Woodward y Faustino Oro disputando la 8va ronda, que el argentino no pudo superar. 

 

 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El joven ajedrecista argentino Faustino Oro, de 12 años, sufrió este domingo una dura derrota ante el estadounidense Andy Woodward, de 15, en la 8ª ronda del Torneo Challengers del 88° Festival de Ajedrez Tata Steel, que se desarrolla en Wijk Aan Zee, Países Bajos.

Leé además

En un partido para el olvido, Huracán de San Rafael quedó eliminado.

Estudiantes de San Luis le ganó la pulseada a Huracán de San Rafael y está en la final

Por Redacción Deportes
Boca Juniors - Deportivo Riestra, por la Liga Profesional

Sin sobrarle nada, Boca Juniors superó a Deportivo Riestra con el gol de Di Lollo

Por Redacción Deportes

Después de una intensa batalla de cinco horas y 65 movimientos de Apertura Española, Faustino, jugando con blancas, se vio superado por la precisión casi quirúrgica de Woodward, considerado uno de los talentos juveniles más destacados del ajedrez mundial. El norteamericano, que ostenta el título de gran maestro desde los 13 años, aprovechó cada mínima imprecisión de su rival y fue consolidando su ventaja hasta forzar la rendición del argentino.

Woodward mantiene la punta

“Vine a Wijk Aan Zee a ganar este torneo y estaba deseando enfrentarme a Faustino. Espero poder jugar igual de bien cuando me toque enfrentar a Ivanchuk”, declaró Woodward tras su victoria. Con este resultado, Woodward comparte la punta de la tabla con el francés Marc Maurizzi, ambos con 6,5 puntos. Faustino Oro descendió al quinto puesto con 4,5 unidades, quedando momentáneamente fuera de la pelea por el título de esta histórica competencia de la FIDE.

image
Faustino Oro de tan solo 12 a&ntilde;os no pudo al norteamericano Andy Woodword, de solo 15 a&ntilde;os.&nbsp;

Faustino Oro de tan solo 12 años no pudo al norteamericano Andy Woodword, de solo 15 años.

Los analistas coincidieron en que la partida fue equilibrada hasta el movimiento 15, cuando Faustino decidió intercambiar los alfiles de casillas negras. Desde ese momento, Woodward tomó el control del tablero, limitando progresivamente la movilidad de su oponente y ejecutando maniobras cercanas a las sugerencias de los programas de ajedrez más avanzados. La precisión del argentino fue notable -casi un 90% en toda la partida-, pero Woodward superó ese nivel con un 95%, lo que hizo que la sensación fuera la de enfrentarse a una máquina.

Resultados y próximos encuentros

En el resto de la 8ª ronda, los resultados fueron: M. Maurizzi 1 – M. Lu 0, E. L’ami 0 – B. Assaubayeva 1, V. Ivanchuk 1 – M. Warmerdam 0, V. Ivic 1 – E. Roebers 0, D. Yuffa 1 – V. Panesar 0, y Y. Carisa 0 – A. Suleymanli 1.

La clasificación luego de esta jornada coloca en la cima a Woodward (EE.UU.) y Maurizzi (Francia) con 6,5 puntos; tercero, Suleymanli (Azerbaiyán) con 6; cuarto, Ivanchuk (Ucrania) con 5,5; y quinto, Faustino Oro (Argentina), junto a Yuffa (España) y Assaubayeva (Kazajistán), con 4,5 puntos.

El torneo tendrá un día de descanso el lunes. La 9ª ronda se disputará el martes desde las 10 de Buenos Aires, con enfrentamientos destacados como Woodward vs. Yuffa y Suleymanli vs. Faustino Oro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El conjunto que dirige Matías Lucuix hizo su estreno en el campeonato con una clara victoria.   

Argentina debutó con un triunfo sólido en la Copa América de futsal

Por Redacción Deportes
Iker Zufiaurre entró en Boca Juniors

Quién es Iker Zufiaurre, la apuesta de Claudio Úbeda en Boca Juniors

Por Redacción Deportes
El menor de los Maggini hizo historia en su estreno en TC Mouras al consagrarse como ganador de la primera fecha del campeonato que se corrió en el Autódromo de La Plata. 

Automovilismo: Fabrizio Maggini logró una victoria histórica en el TC Mouras

Por Redacción Deportes
El volante Azul se mostró feliz con la actitud y carácter del equipo en este inicio de campeonato. 

Liga Profesional: Tomás Bottari y un debut que reflejó el carácter de la Lepra

Por Sergio Faria