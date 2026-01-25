Ajedrez: Faustino Oro cae ante Woodward en un duelo juvenil de alto nivel

El argentino de 12 años perdió tras cinco horas de intensa partida frente al prodigio norteamericano de 15 años, en la 8ª ronda del Torneo Challengers del 88° Festival Tata Steel en Wijk Aan Zee, que se disputa en Países Bajos.

Duelo de prodigios . Andy Woodward y Faustino Oro disputando la 8va ronda, que el argentino no pudo superar.

El joven ajedrecista argentino Faustino Oro, de 12 años, sufrió este domingo una dura derrota ante el estadounidense Andy Woodward, de 15, en la 8ª ronda del Torneo Challengers del 88° Festival de Ajedrez Tata Steel, que se desarrolla en Wijk Aan Zee, Países Bajos.

Después de una intensa batalla de cinco horas y 65 movimientos de Apertura Española, Faustino, jugando con blancas, se vio superado por la precisión casi quirúrgica de Woodward, considerado uno de los talentos juveniles más destacados del ajedrez mundial. El norteamericano, que ostenta el título de gran maestro desde los 13 años, aprovechó cada mínima imprecisión de su rival y fue consolidando su ventaja hasta forzar la rendición del argentino.

Woodward mantiene la punta “Vine a Wijk Aan Zee a ganar este torneo y estaba deseando enfrentarme a Faustino. Espero poder jugar igual de bien cuando me toque enfrentar a Ivanchuk”, declaró Woodward tras su victoria. Con este resultado, Woodward comparte la punta de la tabla con el francés Marc Maurizzi, ambos con 6,5 puntos. Faustino Oro descendió al quinto puesto con 4,5 unidades, quedando momentáneamente fuera de la pelea por el título de esta histórica competencia de la FIDE.

image Faustino Oro de tan solo 12 años no pudo al norteamericano Andy Woodword, de solo 15 años. Gentileza. Los analistas coincidieron en que la partida fue equilibrada hasta el movimiento 15, cuando Faustino decidió intercambiar los alfiles de casillas negras. Desde ese momento, Woodward tomó el control del tablero, limitando progresivamente la movilidad de su oponente y ejecutando maniobras cercanas a las sugerencias de los programas de ajedrez más avanzados. La precisión del argentino fue notable -casi un 90% en toda la partida-, pero Woodward superó ese nivel con un 95%, lo que hizo que la sensación fuera la de enfrentarse a una máquina.

Resultados y próximos encuentros En el resto de la 8ª ronda, los resultados fueron: M. Maurizzi 1 – M. Lu 0, E. L’ami 0 – B. Assaubayeva 1, V. Ivanchuk 1 – M. Warmerdam 0, V. Ivic 1 – E. Roebers 0, D. Yuffa 1 – V. Panesar 0, y Y. Carisa 0 – A. Suleymanli 1.