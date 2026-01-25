Estudiantes le está pinchando el Globo a Huracán de San Rafael

A los 35 minutos del segundo tiempo, el local hace valer la localía. El empuje de la gente, con bengalas incluidas, y la eficacia en el juego hacen que Huracán de San Rafael no pueda plasmar su idea. Estudiantes gana 2 a 0, pero podría ampliar la ventaja si persisten los errores defensivos del Globo.

Estudiantes estuvo cerca del tercer gol. Amieva volvió a cabecear en soledad y la pelota se fue por encima del travesaño. Pelayes, el arquero de Huracán , no está respondiendo y cada llegada del local parece terminar en gol. A los 30 minutos del segundo tiempo, Huracán aún no remató al arco de Estudiantes.

¡Llegó el segundo gol de Estudiantes de San Luis! Juan Martín Amieva, el “Pelado”, la bajó de pecho en el área y, tras un grosero error de Cristian Mas, que en lugar de rechazar le dejó la pelota servido, controló y definió en el área chica a los 14 minutos del segundo tiempo. El resultado podría ser más abultado y, por ahora, Estudiantes se está metiendo en la final.

El primer amonestado del partido fue el 3 de Estudiantes. Ezequiel Sosa vio la amarilla tras una dura entrada sobre Sánchez, de Huracán de San Rafael, a los 10 minutos del segundo tiempo. Valentino Caro se perfila como la figura del equipo puntano.

El Verde, en este momento, se está metiendo en la final del Torneo Regional Amateur Cuyano. El jugador ingresó en reemplazo de Ruiz Sosa, que debió salir lesionado.

image

Gol de Estudiantes. El Pincha de San Luis se adelanta en el marcador gracias a un golazo de Joaquín Bustamante, que sacó un derechazo desde media distancia y venció a Pelayes. El volante ofensivo armó una gran jugada individual, eludió rivales y definió con calidad para abrir el marcador.

En los 45 minutos del primer tiempo, la defensa y el arquero de Huracán de San Rafael están desconectados. Tras una serie de rebotes en el área, Estudiantes tuvo las más claras. El Globo mendocino no reacciona y la localía pesa. Se terminó el primer tiempo, con Pelayes mostrando inseguridad en el fondo.

image

Huracán se queda con un hombre menos, tras un patadón en la cara a Alex Sánchez, Jerónimo Vidal vio la roja directa. La actitud del equipo del Globo de San Rafael empieza a tambalear, ya que Estudiantes presiona y aprovecha la situación para ir en busca de la ventaja. Huracán está aturdido y Pablo Jofré deberá mover fichas.

image

Increíble pero cierto, ¡Pelayes erró en la salida tras un centro! La pelota rebotó hacia arriba y, luego de varios carambolazos dentro del área, terminó ingresando al arco. Sin embargo, el árbitro Sandoval no convalidó el gol, no cobró la pelota que Cascon metió en propia puerta. Después de la primer polémica se activa la segunda y en 25 minutos del primer tiempo debería estar ganando Estudiantes.

image

¡La primera polémica de la semifinal! Todo Estudiantes reclamó el offside cobrado en contra, ya que Alex González estaba en posición lícita según el DT. El delantero del Pincha recibió la pelota y no pudo definir porque el asistente levantó la bandera cuando tenía todo para quedar mano a mano frente al arco de Huracán de San Rafael y vencer a Pelayes.

image

Ya pasó el primer cuarto de hora y Huracán es el que más insiste. Los dirigidos por Pablo Jofré buscan mucho a su capitán y número nueve, que todavía no logra conectar bien dentro del área para romper el cero. El Pincha de San Luis se defiende con solidez y Marcos Abrahín responde bien en el arco.

image

En los primeros cinco minutos, Huracán apuesta por jugar de contra. Estudiantes se muestra muy ordenado y, por ahora, hay poco para analizar. El partido está apurado, con muchos rebotes en la mitad de la cancha y alternando saques de arco producto de los pelotazos.

image

Ya está en marcha el cruce entre Huracán de San Rafael y Estudiantes, un duelo clave en el Torneo Regional Amateur mendocinos y puntanos se miden con el objetivo de alcanzar la final y ganarse el derecho de enfrentar a FADEP, soñando además con el ascenso al Federal A.

FADEP ya espera en la final mientras se disputa la otra semifinal cuyana. La provincia sueña con una definición íntegramente mendocina, los equipos han sido grandes protagonistas durante 2025 y ahora buscan coronar ese camino con el ascenso a la próxima categoría en 2026 pero deberan pasar por una serie de finales y sorteos hasta llegar a tal punto.

image

Formaciones

Estudiantes: Abrahín, Valentino Caro, Brian Sosa, Juan Rosales y Ezequiel Sosa, Alexis Sosa, Iván Paz, Matías Ruiz Sosa, Bautista Astudillo y Martín Amieva, junto a Alex González.

DT: Marcelo González.

Huracán SR: Esteban Pelayes, Jerónimo Vidal, Cristian Mas, Rodrigo Cabral y Nicolás Leal, Rodrigo Canales, Manuel Díaz, Santiago Ávila, Omar Benavides, Cascón y Juan Achetoni.

DT: Pablo Jofré.

Datos del Partido:

Árbitro: José Sandoval

Estadio: Estadio Héctor Odicino