16 de junio de 2026 - 22:02

"Estamos con ustedes hasta el fin del mundo": el apoyo de Ángel Di María a la Selección Argentina

El campeón del mundo compartió un emotivo mensaje en redes sociales antes del estreno ante Argelia y expresó su apoyo al plantel que busca defender la corona conseguida en Qatar 2022.

Fideo, campeón del mundo en Qatar 2022, les envió su apoyo a sus ex compañeros y&nbsp; dirigidos por Lionel Scaloni antes del estreno ante Argelia.

Fideo, campeón del mundo en Qatar 2022, les envió su apoyo a sus ex compañeros y  dirigidos por Lionel Scaloni antes del estreno ante Argelia.

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“Estamos con ustedes hasta el fin del mundo”, escribió el rosarino junto a una imagen del plantel argentino reunido en ronda. La publicación rápidamente se viralizó entre los hinchas y recibió respuestas de varios integrantes de la Albiceleste.

El mensaje tuvo un significado especial porque marca una situación inédita para Di María. Después de más de una década y media ligado a la Selección, el Mundial de 2026 es el primero que sigue desde afuera como espectador.

Ángel Di María se refirió al presente de Garnacho.
&Aacute;ngel Di Mar&iacute;a le envi&oacute; un emotivo mensaje a la Selecci&oacute;n.&nbsp;

Ángel Di María le envió un emotivo mensaje a la Selección.

Un lugar desconocido para una figura histórica

“Sé lo que se siente estar ahí y ahora sé lo que se siente ser solamente un hincha”, expresó el exfutbolista de la Selección en su publicación. Sus palabras reflejaron el cambio de rol que atraviesa tras cerrar su etapa internacional luego de la Copa América 2024.

Di María se despidió de la camiseta argentina tras la final ganada ante Colombia en Miami, poniendo punto final a una trayectoria que lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del seleccionado.

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Una carrera llena de momentos decisivos

Desde su debut en 2008, el rosarino acumuló 145 partidos y 32 goles con la Albiceleste. A lo largo de esos años atravesó momentos de reconocimiento y también de cuestionamientos, aunque terminó consolidándose como una pieza fundamental del ciclo encabezado por Scaloni.

Su legado quedó especialmente marcado por sus actuaciones en partidos decisivos. El gol ante Brasil en la final de la Copa América 2021, su brillante actuación frente a Italia en la Finalissima y el tanto convertido en la final del Mundial de Qatar 2022 forman parte de algunos de los momentos más emblemáticos de su carrera.

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"Fideo" Di Mar&iacute;a y Leo Messi.

"Fideo" Di María y Leo Messi.

La ilusión continúa

Mientras Argentina inicia la defensa del título obtenido en Qatar, Di María acompaña desde otro lugar. Ya no estará dentro del campo de juego, pero sigue ligado emocionalmente a un grupo con el que compartió algunos de los mayores éxitos del fútbol argentino.

Ahora, como un hincha más, espera que la historia vuelva a repetirse y que la Scaloneta pueda recorrer un nuevo camino exitoso en la Copa del Mundo.

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