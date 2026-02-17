En marzo el Motocross tendrá su fecha del Mundial en Bariloche

San Carlos de Bariloche será sede de la fecha inaugural del Campeonato Mundial de Motocross MXGP 2026, que se llevará a cabo los próximos 7 y 8 de marzo y que reunirá a 80 de los mejores pilotos del mundo en las categorías MXGP (élite) y MX2 (sub-23), quienes competirán en el nuevo Bariloche MX Race Track.

De esta forma, Bariloche se perfila como un punto neurálgico del motocross internacional al recibir la apertura de un circuito de clase mundial diseñado por especialistas europeos. En este caso, el Bariloche MX Race Track es un circuito desafiante de 1.800 metros y 21 curvas diseñado especialmente para esta competencia.

Motocross.. Serán 19 las fecha del calendario anual del circuito del Campeonato Mundial, que empezará en marzo en Argentina

¿Qué pasará en Bariloche?

El Mundial de Motocross representa un motor económico para Bariloche y la región, con expectativas de alta ocupación hotelera, aumento del movimiento en gastronomía y comercio local, y un impulso significativo al turismo deportivo y de aventura en Patagonia.

Al respecto, Diego Piquín, director ejecutivo Agencia Turismo Río Negro señaló: “El Mundial de Motocross nos coloca en una vidriera global única. Es una oportunidad histórica para potenciar a toda la provincia de Río Negro ante millones de personas en el mundo, conectando deporte, naturaleza y turismo de calidad”.

El evento contará con la transmisión en más de 130 países y una audiencia potencial de más de 600 millones de espectadores, lo que otorga al evento una relevancia excepcional para Bariloche, Río Negro y Argentina en el contexto del turismo deportivo internacional.

La competencia sumará un atractivo especial para el público: por primera vez en el país se realizará el Paddock Show, una experiencia exclusiva pensada para acercar a los fanáticos a las grandes figuras del mundial. El Paddock Show tendrá lugar el sábado por la tarde, una vez finalizadas las carreras clasificatorias.

Latinoamericano

Finalmente, el certamen servirá también como marco para el Campeonato Latinoamericano de Motocross, brindando a los corredores más destacados de la región en categorías MX1 y MX2 la oportunidad única de competir bajo las mismas condiciones y exigencias que las estrellas mundiales.