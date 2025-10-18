En la Bombonera, Boca cae frente a Belgrano de Córdoba por 2 a 1

Con un gol de penal de Passerini y otro en contra de Paredes, Belgrano vence 2 a 1 al Xeneize. Zeballos descontó para Boca.

En un partido intenso y cargado de emociones, el Pirata le gana a Boca en la Bombonera.

La camiseta homenaje de Boca a Miguel Angel Russo en La Bombonera. Emotivo.

El encuentro fue intenso pero sin grandes emociones en el primer tiempo, mientras que en el complemento, el Pirata encontró la ventaja tras un penal a los 8 minutos. Tras revisar el VAR, el árbitro Dóvalo confirmó la infracción de Di Lollo y el Pirata va por la apertura del marcador. Lucas Passerini puso en ventaja al equipo cordobés.

¡¡¡GOL DE BELGRANO!!! Passerini no falló y puso el 1-0 del Pirata ante Boca en La Bombonera.



A los 16' tras un tiro libre desde el sector izquierdo, Leandro Paredes buscando rechazar metió el balón en el fondo del arco y Belgrano se puso 2 a 0.

SU CARA LO DICE TODO... La pelota rebotó en Paredes y el 5 de Boca se convirtió en contra el 2-0 de Belgrano en La Bombonera.



El conjunto Xeneize la pasó mal por algunos instantes, pero el ingreso del Changuito Zeballos fue crucial y a los 20', con un golazo puso el descuento y otra vez en partido a Boca.