En la Bombonera, Boca cae frente a Belgrano de Córdoba por 2 a 1

En un duelo marcado por la emoción, porque es el primer partido de Boca tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el conjunto azul y oro cae frente a Belgrano en La Bombonera por la fecha 13 del Torneo Clausura.
Con un gol de penal de Passerini y otro en contra de Paredes, Belgrano vence 2 a 1 al Xeneize. Zeballos descontó para Boca.
El encuentro fue intenso pero sin grandes emociones en el primer tiempo, mientras que en el complemento, el Pirata encontró la ventaja tras un penal a los 8 minutos. Tras revisar el VAR, el árbitro Dóvalo confirmó la infracción de Di Lollo y el Pirata va por la apertura del marcador. Lucas Passerini puso en ventaja al equipo cordobés.
A los 16' tras un tiro libre desde el sector izquierdo, Leandro Paredes buscando rechazar metió el balón en el fondo del arco y Belgrano se puso 2 a 0.
El conjunto Xeneize la pasó mal por algunos instantes, pero el ingreso del Changuito Zeballos fue crucial y a los 20', con un golazo puso el descuento y otra vez en partido a Boca.