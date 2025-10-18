18 de octubre de 2025 - 17:56

En la Bombonera, Boca cae frente a Belgrano de Córdoba por 2 a 1

Con un gol de penal de Passerini y otro en contra de Paredes, Belgrano vence 2 a 1 al Xeneize. Zeballos descontó para Boca.

La camiseta homenaje de Boca a Miguel Angel Russo en La Bombonera. Emotivo.&nbsp;

En un partido intenso y cargado de emociones, el Pirata le gana a Boca en la Bombonera.&nbsp;

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

