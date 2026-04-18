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En el Feliciano Gambarte, Godoy Cruz y San Miguel igualan sin goles

El Tomba empata sin goles frente a San Miguel, en un duelo sin muchas emociones en estadio Feliciano Gambarte correspondiente a la fecha 10 de Primera Nacional.

En un encuentro sin muchas emociones, el Tomba y San Miguel igualan en el Gambarte.
Godoy Cruz quiere volver a ganar en casa, para seguir en la lucha
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Al Expreso le cuesta quebrar las líneas defensivas que propone el Trueno Verde, que se repliega en el fondo y apuesta a sorprender de contragolpe, aunque sin éxito. A pesar de la postura conservadora de la visita, Godoy Cruz no encuentra los caminos para abrir el marcador.

Dos triunfos y una derrota marcan los últimos tres compromisos de un Expreso que tendrá como premisa volver a sonreír. La caída ante San Telmo en la Isla Maciel significó un retroceso desde lo deportivo y lo estadístico, en un contexto previo de cierta calma que reinaba en el club.

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El Tomba y el Trueno Verde al cabo de los primeros 45 minutos no se sacaron ventaja.

El Tomba y el Trueno Verde al cabo de los primeros 45 minutos no se sacaron ventaja.

Las formaciones de Godoy Cruz - San Miguel:

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet, Juan Morán; Brian Orosco, Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Tomás Pozzo; Martín Pino, Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.

San Miguel: Mateo Reynoso; Lucio Pérez,Dixon Rentería,Kevin Ceceri,Alexis Cruz; Leandro Desábato, Iván Ramírez,Jorge Ferrero,Daniel Juárez,Máximo Oses, Bruno Nasta. . DT: Gustavo Coleoni.

Cambios: PT: 31' Juan Andrada por Orosco (GC). ST: en el inicio: Kevin Valdéz por Ulariaga (GC), 16' Agustín Valverde por Gerometta (GC), 19' Almeida por Juárez (SM).

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Matías Billone Carpio

Minuto a minuto y estadísticas de Godoy Cruz vs San Miguel:

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