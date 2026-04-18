En el Feliciano Gambarte, Godoy Cruz y San Miguel igualan sin goles

Godoy Cruz iguala sin goles frente a San Miguel, en el Estadio Feliciano Gambarte, en uno de los encuentros correspondiente a la fecha 10 de la Zona A de la Primera Nacional. Un partido con pocas emociones, trabado y deslucido, en el que el equipo mendocino no logra romper el cero, más allá de tener el dominio del juego.

Al Expreso le cuesta quebrar las líneas defensivas que propone el Trueno Verde, que se repliega en el fondo y apuesta a sorprender de contragolpe, aunque sin éxito. A pesar de la postura conservadora de la visita, Godoy Cruz no encuentra los caminos para abrir el marcador.

Dos triunfos y una derrota marcan los últimos tres compromisos de un Expreso que tendrá como premisa volver a sonreír. La caída ante San Telmo en la Isla Maciel significó un retroceso desde lo deportivo y lo estadístico, en un contexto previo de cierta calma que reinaba en el club.

image El Tomba y el Trueno Verde al cabo de los primeros 45 minutos no se sacaron ventaja. PrensaGodoyCruz Las formaciones de Godoy Cruz - San Miguel: Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet, Juan Morán; Brian Orosco, Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Tomás Pozzo; Martín Pino, Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli. San Miguel: Mateo Reynoso; Lucio Pérez,Dixon Rentería,Kevin Ceceri,Alexis Cruz; Leandro Desábato, Iván Ramírez,Jorge Ferrero,Daniel Juárez,Máximo Oses, Bruno Nasta. . DT: Gustavo Coleoni. Cambios: PT: 31' Juan Andrada por Orosco (GC). ST: en el inicio: Kevin Valdéz por Ulariaga (GC), 16' Agustín Valverde por Gerometta (GC), 19' Almeida por Juárez (SM). Estadio: Feliciano Gambarte Árbitro: Matías Billone Carpio Minuto a minuto y estadísticas de Godoy Cruz vs San Miguel: Embed