El provocativo posteo de López Muñoz tras la derrota de Argentinos Juniors ante Boca

El mediocampista de Argentinos Juniors subió una historia a su cuenta de Instagram en la que apuntó contra algunos hinchas que dudaron de su juego en Boca.

El posteo de López Muñoz tras la derrota de Argentinos Juniors ante Boca por 1-0.

Luego de la eliminación de Argentinos Juniors ante Boca en los cuartos de final del Clausura, el volante Hernán López Muñoz tuvo un picante posteo contra algunos hinchas que cuestionaron su rendimiento. "A los boludos que dudan de mí, que les vaya bien", sentenció.

El posteo se da en medio de algunos rumores que vinculaban al zurdo con el Xeneize para la próxima temporada. Más allá de que se fomó en River, su padre, Daniel López Maradona, en la semana no descartó la posibilida de que vista la azul y oro: "Hoy, en este momento, puede ser".

image El duro posteo de López Múñoz tras la eliminación de Argentinos Juniors. Gentileza. En la temporada, el volante que llegó al club en julio a préstamo hasta fines de 2026 fue una de las figuras del equipo, pese a que en la Bombonera no mostró su mejor versión. En total, marcó 7 goles en 20 presentaciones y si bien el Bicho no pudo coronarse, llegó a la final de la Copa Argentina y se clasificó a la Libertadores del año próximo (por ahora jugará la fase previa).

