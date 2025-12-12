12 de diciembre de 2025 - 12:31

El plan que tiene River para quedarse con un futbolista referente de Estudiantes de La Plata

Si bien no será fácil, River insiste en la contratación de un jugador importantísimo para Estudiantes y además es del gusto de Marcelo Gallardo.

River apuesta fuerte para llevarse un jugador referente de Estudiantes.

De a poco River avanza en el mercado de pases y se espera la llegada de Fausto Vera, el primer refuerzo para 2026. Pero no será el único, al mismo tiempo la dirigencia avanza en otras tratativas que son del gusto de Marcelo Gallardo para reconvertir a el club de Núñez en un equipo competitivo en todos los sentidos.

Luego de algunas conversaciones formales, el Millonario tiene decidido apostar fuerte por un crack de Estudiantes de La Plata. La modalidad de contratación que instauró Stefano di Carlo desde su asunción contempla préstamos con opción u obligación de compra.

Quién es el jugador y que ofreció River para llevárselo

River estaría dispuesto a comprar un porcentaje de los derechos económicos de Santiago Ascacibar, mediocampista referente de "El Pincha". Si bien esto hace más atractiva la oferta para Estudiantes, lo cierto es que en el equipo de Eduardo Domínguez quieren seguir contando con su capitán. Y en caso de que se vaya, prefieren que vuelva a jugar a Europa.

Las reuniones iniciales existieron y las puertas quedaron abiertas. Actualmente, el Pincha está 100% enfocado en la preparación para jugar la final del Torneo Clausura ante Racing en Santiago del Estero. Ese partido, justamente, podría cambiar el escenario: si sale campeón, Estudiantes buscaría contar con el "Ruso" en la próxima Copa Libertadores.

Aunque el optimismo de los primeros días se apaciguó, en las oficinas del Monumental saben que no la tendrán fácil. Sacarle a uno de los mejores equipos del fútbol argentino a su capitán y figura no será simple. Además, implicaría una erogación de dinero en la compra del pase y en el contrato del jugador que, hasta ahora, no estaba en los planes para este mercado de pases.

