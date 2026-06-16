16 de junio de 2026 - 10:05

El mensaje de Messi antes del debut de Argentina en el Mundial: "Juntos"

El capitán se mantiene activo en redes sociales y compartió una foto que muestra a todo el plantel reunido en el césped.

El mensaje de Messi antes del debut de Argentina en el Mundial: Juntos.

El mensaje de Messi antes del debut de Argentina en el Mundial: "Juntos".

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Por Redacción Deportes

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El capitán argentino publicó en sus historias de Instagram una foto del equipo reunido en ronda durante uno de los últimos entrenamientos realizados en Kansas, ciudad donde el seleccionado hará su estreno en la Copa del Mundo.

La imagen estuvo acompañada únicamente por la palabra "Juntos" y una bandera argentina, en un mensaje breve pero cargado de significado en la previa del primer compromiso mundialista frente a Argelia.

lionel messi

La publicación apareció pocas horas antes del inicio de la defensa del título obtenido por Argentina en Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. En la imagen puede verse a todos los futbolistas reunidos sobre el césped, en una escena que refleja el clima de unidad y concentración que busca transmitir el cuerpo técnico antes del comienzo del torneo.

Messi activo en sus redes

Messi se mostró especialmente activo en sus redes durante los últimos días, compartiendo imágenes de los entrenamientos, momentos de convivencia dentro de la concentración y detalles de la preparación del seleccionado para una nueva cita mundialista.

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La palabra elegida por el capitán sintetiza además una de las principales características del equipo campeón del mundo: la fortaleza colectiva y el sentido de pertenencia que el plantel contruyó desde el inicio del exitoso ciclo de Scaloni.

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Argentina enfrentará este martes a Argelia en Kansas en el primer partido de su camino en el Mundial 2026, con Messi nuevamente como líder y principal referente de una selección que buscará defender la corona obtenida cuatro años atrás.

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