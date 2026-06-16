El capitán se mantiene activo en redes sociales y compartió una foto que muestra a todo el plantel reunido en el césped.

El mensaje de Messi antes del debut de Argentina en el Mundial: "Juntos".

A horas del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi compartió un mensaje en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral entre los hinchas mostrando la unidad y fortaleza del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

El capitán argentino publicó en sus historias de Instagram una foto del equipo reunido en ronda durante uno de los últimos entrenamientos realizados en Kansas, ciudad donde el seleccionado hará su estreno en la Copa del Mundo.

La imagen estuvo acompañada únicamente por la palabra "Juntos" y una bandera argentina, en un mensaje breve pero cargado de significado en la previa del primer compromiso mundialista frente a Argelia.

lionel messi La publicación apareció pocas horas antes del inicio de la defensa del título obtenido por Argentina en Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. En la imagen puede verse a todos los futbolistas reunidos sobre el césped, en una escena que refleja el clima de unidad y concentración que busca transmitir el cuerpo técnico antes del comienzo del torneo.

Messi activo en sus redes Messi se mostró especialmente activo en sus redes durante los últimos días, compartiendo imágenes de los entrenamientos, momentos de convivencia dentro de la concentración y detalles de la preparación del seleccionado para una nueva cita mundialista.