16 de junio de 2026 - 08:33

Argentina debuta hoy ante Argelia y sueña con el bicampeonato: a qué hora, formaciones y dónde ver en vivo

Este martes, en Kansas City, la Selección Argentina se medirá ante el combinado africano por la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026. Todos los detalles.

Mundial 2026. Llegó el debut de la Selección Argentina vs. Argelia en la Copa del Mundo. Jugará el martes desde las 22 en Kansas City.&nbsp;

Mundial 2026. Llegó el debut de la Selección Argentina vs. Argelia en la Copa del Mundo. Jugará el martes desde las 22 en Kansas City. 

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Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

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Por Redacción Deportes
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Mundial 2026. La Selección Argentina debuta ante Argelia con el sueño del bicampeonato. Juega el martes as las 22 en Kansas City.

Mundial 2026. La Selección Argentina debuta ante Argelia con el sueño del bicampeonato. Juega el martes as las 22 en Kansas City.

¿A qué hora juega Argentina vs. Argelia y dónde ver en vivo?

El encuentro se disputará en el Kansas City Stadium a partir de las 22 (hora argentina).

La transmisión en vivo para el país estará disponible a través de las pantallas de TyC Sports, Telefe y DSports.

Así llega la Selección Argentina al debut del Mundial 2026

El proceso previo al estreno no estuvo exento de complicaciones para Lionel Scaloni debido a los problemas físicos de varios futbolistas. La baja definitiva de Leonardo Balerdi (reemplazado por Marcos Senesi) encendió las alarmas, a lo que se sumaron jugadores que entrenaron de forma diferenciada durante los últimos días.

La buena noticia para el cuerpo técnico es la recuperación de la mayoría de los afectados, con una sola excepción confirmada: Nicolás Tagliafico no será de la partida debido a una lesión en el sóleo de la pierna izquierda.

En cuanto a la preparación futbolística, la campeona del mundo llega con ritmo ideal tras cosechar dos victorias en los amistosos previos:

  • Argentina 2 - 0 Honduras

  • Argentina 3 - 0 Islandia (con un rendimiento de menor a mayor que dejó buenas sensaciones).

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Mundial 2026. La Selección Argentina debuta ante Argelia con el sueño del bicampeonato. Juega el martes as las 22 en Kansas City. Nicolás Tagliáfico descartado por lesión.

Mundial 2026. La Selección Argentina debuta ante Argelia con el sueño del bicampeonato. Juega el martes as las 22 en Kansas City. Nicolás Tagliáfico descartado por lesión.

El presente de Argelia: la amenaza de los "Zorros del Desierto"

El combinado africano regresa a una cita máxima tras ausentarse en Rusia 2018 y Qatar 2022. Esta será su sexta participación en una Copa del Mundo y llegan con hambre de gloria. Con Riyad Mahrez como su principal bandera, los dirigidos por Vladimir Petkovic apostarán a las transiciones rápidas y a la jerarquía de sus delanteros.

Argelia demostró su poderío en los encuentros preparatorios previos al certamen, donde consiguieron dos sólidos triunfos: un ajustado 1-0 ante Países Bajos y una contundente goleada 4-0 frente a Bolivia.

Sin embargo, el DT sufrió una baja sensible de último momento: Ramy Bensebaini, defensor clave que milita en el Borussia Dortmund, quedó descartado para enfrentar a Argentina por una lesión en su tobillo izquierdo.

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Mundial 2026. La Selección Argentina debuta ante Argelia con el sueño del bicampeonato. Juega el martes as las 22 en Kansas City. Lionel Scaloni tiene todo listo para el debut.

Mundial 2026. La Selección Argentina debuta ante Argelia con el sueño del bicampeonato. Juega el martes as las 22 en Kansas City. Lionel Scaloni tiene todo listo para el debut.

La probable formación de Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de Argelia vs. Argentina por el Mundial 2026

Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 22
  • TV: TyC Sports - Telefé - DSports - Canal 7 - Canal 9
  • Árbitro: Szymon Marciniak
  • Estadio: Kansas City Stadium

Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026: minuto a minuto y estadísticas

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