El mensaje de Lionel Messi por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

El mejor Jugador del Inter de Miami y capitán de la selección nacional, envió su pésame a la familia del desaparecido DT de Fútbol

El capitán de la selección argentina de Fútbol Lionel Messi utilizó sus redes sociales para mandar sus condolencias a la familia de Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento este miércoles y mostró respeto por el ex entrenador.

"QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana", escribió el astro argentino en una historia de su cuenta personal de Instagram.

El video repasa diversos momentos de Russo durante sus tres etapas como director técnico del club (2007, 2020/21 y 2025) y algunas de sus más recordadas frases: "A Boca uno nunca le puede decir que no", "La gente de Boca marca un después siempre. Una de las claves de Boca es disfrutarlo", "Respeto mucho a la gente. Donde voy, en algún aeropuerto o en algún avión, siempre hay gente de Boca" y "La Bombonera está, siempre. Y siempre va a estar, esté quien esté".

El club "Xeneize", por su parte, destacó: "Miguel, esperamos que sepas que vos también marcaste un después en nosotros. Para siempre en nuestros corazones".

