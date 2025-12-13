El impactante precio de las suites de lujo para ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Darte el lujo de ver a la Selección Argentina desde un palco VIP para el próximo Mundial, te hace pensarlo dos veces antes de pagar.

Se lanzaron los precios de los palcos VIP para ver a la Selección Argentina.

La FIFA ha puesto a disposición del público las exclusivas suites de lujo para presenciar los partidos de la selección argentina durante la fase de grupos del Mundial 2026, con precios que alcanzan los USD 96.600 por paquete y van en ascenso dependiendo de el lujo del estadio en el que se dispute un partido.

Estos espacios ofrecen una experiencia integral que incluye acceso a una vista privilegiada del campo de juego, menús de temporada acompañados de champán premium, vinos, cervezas, licores, cócteles sin alcohol y una amplia variedad de refrescos, además de baño privado y pases para estacionamiento.

image Los precios descabellados para presenciar a la Selección Argentina desde el vip Para el encuentro entre Argentina y Argelia en el Arrowhead Stadium en Kansas City, la FIFA ha puesto a la venta seis suites de lujo. La opción más accesible tiene un valor de USD 44.200 e incluye 13 entradas, mientras que la más exclusiva asciende a USD 78.200 y ofrece 23 tickets para el partido, de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del ente que rige el fútbol a nivel mundial.

En el caso del partido frente a Austria, que se disputará el 22 de junio en Arlington, Texas, existen 17 suites disponibles hasta el momento. El precio inicial es de USD 43.350 por un pack de 17 entradas, y la opción más costosa llega a los USD 96.600, con 24 boletos incluidos.

image Para el enfrentamiento ante Jordania, el 27 de junio en la misma ciudad texana, se ofrecen 10 suites: la más económica cuesta USD 64.800 e incluye 18 tickets, mientras que la más cara iguala el máximo de USD 96.600 y también contempla 24 entradas.