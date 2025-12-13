13 de diciembre de 2025 - 16:56

El impactante precio de las suites de lujo para ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Darte el lujo de ver a la Selección Argentina desde un palco VIP para el próximo Mundial, te hace pensarlo dos veces antes de pagar.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Estos espacios ofrecen una experiencia integral que incluye acceso a una vista privilegiada del campo de juego, menús de temporada acompañados de champán premium, vinos, cervezas, licores, cócteles sin alcohol y una amplia variedad de refrescos, además de baño privado y pases para estacionamiento.

image

Los precios descabellados para presenciar a la Selección Argentina desde el vip

Para el encuentro entre Argentina y Argelia en el Arrowhead Stadium en Kansas City, la FIFA ha puesto a la venta seis suites de lujo. La opción más accesible tiene un valor de USD 44.200 e incluye 13 entradas, mientras que la más exclusiva asciende a USD 78.200 y ofrece 23 tickets para el partido, de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del ente que rige el fútbol a nivel mundial.

En el caso del partido frente a Austria, que se disputará el 22 de junio en Arlington, Texas, existen 17 suites disponibles hasta el momento. El precio inicial es de USD 43.350 por un pack de 17 entradas, y la opción más costosa llega a los USD 96.600, con 24 boletos incluidos.

image

Para el enfrentamiento ante Jordania, el 27 de junio en la misma ciudad texana, se ofrecen 10 suites: la más económica cuesta USD 64.800 e incluye 18 tickets, mientras que la más cara iguala el máximo de USD 96.600 y también contempla 24 entradas.

En todos los casos, los servicios de hospitalidad permanecen constantes, los asistentes podrán disfrutar de platos seleccionados, bebidas de alta gama, baño privado y estacionamiento exclusivo. La FIFA ha habilitado la compra de estos paquetes a través de su página oficial, donde también se pueden consultar detalles y disponibilidad para otros partidos del torneo.

image

