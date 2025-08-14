El gesto millonario del Chelsea tras la tragedia de Diogo Jota y André Silva

El Chelsea de Inglaterra decidió donar una porción de su bonificación obtenida tras ganar el Mundial de Clubes a la familia de los futbolistas portugueses Diogo Jota y André Silva, quienes fallecieron en un accidente de tráfico en España el 3 de julio de 2025.
La decisión fue tomada de manera conjunta entre la plantilla y la directiva del club, reflejando un gesto de solidaridad y apoyo hacia las familias afectadas por esta tragedia.
Chelsea campeón del Mundial de Clubes
Chelsea campeón del Mundial de Clubes inicia frente al Crystal Palace en la primera fecha
Internet
La millonaria suma que decidió donar el Chelsea
Por el título obtenido en el Mundial de Clubes, Chelsea consiguió un premio estimado de 84,4 millones de libras (aproximadamente 98,7 millones de euros). De esa suma, unos 11,4 millones de libras (14 millones de euros) fueron distribuidos como bonificación entre los 24 integrantes del plantel, lo que representa alrededor de 400.000 libras (430.000 euros) para cada jugador.
El motivo del gesto está relacionado con la tragedia que sucedió el pasado 3 de julio e impactó tanto en la Premier League como en toda la comunidad futbolera internacional. La intención detrás de esta colecta es aliviar las demandas financieras que surgieron tras la pérdida irreparable de los jóvenes jugadores.
Por otro lado, el delantero del Chelsea, Pedro Neto, quien fue compañero de Jota en la selección portuguesa y en el Wolverhampton Wanderers, expresó su dolor por la pérdida de su amigo más cercano durante el Mundial de Clubes. Allí, Neto dedicó el triunfo del Chelsea a Jota, destacando la influencia positiva que tuvo en su vida.
De acuerdo con The Athletic: “Maresca le dio a Neto la opción de decidir si quería seguir jugando durante el torneo” y el extremo optó por continuar y sus celebraciones durante el certamen incluyeron menciones directas en memoria de Jota.
pedroneto_30_516110242_18523127998040400_9117680797269535672_n
Pedro Neto, figura portuguesa del Chelsea
Por último, resta decir que este acto de generosidad por parte del Chelsea es ampliamente reconocido y apreciado en el mundo del fútbol, ya que muestra cómo el deporte puede unir a las personas en momentos de adversidad.