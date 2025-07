El duro análisis de Miguel Ángel Russo del empate de Boca: "Hay cosas que mejorar"

Boca debutó en el Torneo Clausura con un insípido empate 0 a 0 frente a Argentinos Juniors en La Paternal , en un partido marcado por la frustración, la falta de emoción y un plantel con un desempeño que no tiene actuaciones destacables.

No es Leandro Paredes: La curiosa ausencia de Boca en la lista de concentrados

El conjunto xeneize se acercó a la victoria en 3 ocasiones pero los delanteros Miguel Merentiel y Kevin Zenón no pudieron aprovecharon las oportunidades de cara al arco del "Bicho".

Al respecto, Russo expresó: "Estábamos errando muchos pases y saliendo de a uno, no se puede jugar de a uno. En la forma que queremos hay que buscar la presión, recuperar y salir rápido. El segundo tiempo fue más ordenado pero tenemos que seguir buscando cosas, el rival mantuvo más la pelota que nosotros y eso no me gustó pero el fútbol argentino es así de difícil".